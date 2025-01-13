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В Крыму без света остались 12 сел
В Крыму без света остались 12 сел - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Крыму без света остались 12 сел
Двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах Крыма остались без света в результате аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T08:49
2025-01-13T08:49
2025-01-13T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах Крыма остались без света в результате аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".По информации госпредприятия, в Джанкойском районе временно отключена подача электроэнергии в селах Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.Кроме того, из-за аварии на сетях в настоящее время нет света в семи селах под Бахчисараем: в Аромате, Высоком, Солнечноселье, Лаки, Трудолюбовке, Прохладном и Скалистом.На месте аварий работают авариные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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отключение электроэнергии в крыму, джанкойский район, бахчисарайский район, энергосистема крыма, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму без света остались 12 сел
В Крыму аварийное отключение электричества произошло в 12 селах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Двенадцать сел в Джанкойском и Бахчисарайском районах Крыма остались без света в результате аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
По информации госпредприятия, в Джанкойском районе временно отключена подача электроэнергии в селах Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.
Кроме того, из-за аварии на сетях в настоящее время нет света в семи селах под Бахчисараем: в Аромате, Высоком, Солнечноселье, Лаки, Трудолюбовке, Прохладном и Скалистом.
На месте аварий работают авариные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.
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