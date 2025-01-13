https://crimea.ria.ru/20250113/novyy-god-v-krymu-otmetili-pochti-220-tysyach-chelovek-1143283645.html

Новый год в Крыму отметили почти 220 тысяч человек

Новый год в Крыму отметили почти 220 тысяч человек - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Новый год в Крыму отметили почти 220 тысяч человек

Новогодние каникулы в Крыму провели почти 220 тысяч человек – это на 21% больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T11:43

2025-01-13T11:43

2025-01-13T11:44

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Крыму провели почти 220 тысяч человек – это на 21% больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Работало а эти дни около трехсот средств размещения, загрузка которых превысила 60%. Курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 95 % и более, отметил Аксенов.Этому способствовало проведение информационной кампании "Новый год в Крыму как дома", подготовленной Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с представителями туротрасли, музеями и администрациями курортных муниципалитетов. Охват аудитории кампании составил более 30 млн человек. Благодаря мероприятиям этой кампании более 2 тысяч гостей и жителей Крыма посетили 100 бесплатных экскурсий. Предновогодние поезда, прибывающие в Симферополь, встречал оркестр Дедов Морозов и артисты с анимационными программами и подарками для детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнениеВо сколько крымчанам обойдется новогодний столНовогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов