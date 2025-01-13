Новый год в Крыму отметили почти 220 тысяч человек
В Крыму на новогодние праздники число туристов выросло на 21% до 220 тысяч
11:43 13.01.2025 (обновлено: 11:44 13.01.2025)
© Туристический центр Ай-ПетриЗима в горах Крыма
© Туристический центр Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Крыму провели почти 220 тысяч человек – это на 21% больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
"В период новогодних праздников с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно в Республике Крым отдохнуло 219,3 тысяч туристов. Это на 21 % больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей принял Ялтинский регион – 100 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Работало а эти дни около трехсот средств размещения, загрузка которых превысила 60%. Курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 95 % и более, отметил Аксенов.
Этому способствовало проведение информационной кампании "Новый год в Крыму как дома", подготовленной Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с представителями туротрасли, музеями и администрациями курортных муниципалитетов. Охват аудитории кампании составил более 30 млн человек.
Благодаря мероприятиям этой кампании более 2 тысяч гостей и жителей Крыма посетили 100 бесплатных экскурсий. Предновогодние поезда, прибывающие в Симферополь, встречал оркестр Дедов Морозов и артисты с анимационными программами и подарками для детей.
"В отелях и санаториях, в администрациях муниципалитетов, в торговых и развлекательных центрах и на объектах показа была организована "Почта Деда Мороза". Сотрудники Минкурортов отправили более 2 тыс. писем гостей и жителей региона из всех уголков Крыма, от Керчи до Черноморского, в главную резиденцию Деда Мороза – Великий Устюг", - напомнил глава республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: