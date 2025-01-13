https://crimea.ria.ru/20250113/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-katastroficheski-teryat-lyudey-i-tekhniku-1143285994.html

Новости СВО: Киев продолжает катастрофически терять людей и технику

Новости СВО: Киев продолжает катастрофически терять людей и технику - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Новости СВО: Киев продолжает катастрофически терять людей и технику

Еще 1740 украинских боевиков, а также вооружение и техника уничтожены в зоне спецоперации за сутки, сообщается в понедельник в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T13:00

2025-01-13T13:00

2025-01-13T13:00

новости сво

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вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Еще 1740 украинских боевиков, а также вооружение и техника уничтожены в зоне спецоперации за сутки, сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты 35 военных ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская самоходная артустановка Paladin.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 515 человек, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том британская установка Braveheart, а также склад боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировано 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, американскую боевую бронированную машину, пять автомобилей и самоходную артустановку Braveheart производства Великобритании.Бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Российская группа "Центр" ликвидировала свыше 615 вражеских солдат, семь боевых бронированных машин, включая американские MaxxPro и М113, а также французские VAB, девять орудий полевой артиллерии и, как сообщалось, освободила населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики.Средства ПВО сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за суткиЧто будет с британскими дронами на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, инфографика