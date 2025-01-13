https://crimea.ria.ru/20250113/khoroshiy-signal-chto-pokazali-prodazhi-kvartir-v-krymu-v-2024-godu-1143288338.html

"Хороший сигнал": что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году

"Хороший сигнал": что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.01.2025

"Хороший сигнал": что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году

В 2024 году в Крыму вырос спрос на двухкомнатные квартиры, которые люди покупали себе, а не на продажу или для сдачи в аренду, как раньше. И это хороший знак,... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T14:45

2025-01-13T14:45

2025-01-13T14:45

радио "спутник в крыму"

недвижимость в крыму

жилье в крыму

жилье

дарья плотникова

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму вырос спрос на двухкомнатные квартиры, которые люди покупали себе, а не на продажу или для сдачи в аренду, как раньше. И это хороший знак, который, к тому же, оздоровил рынок недвижимости в республике. Такой новостью в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.2024 год был очень кризисным, неспокойным и нелинейным как для клиентов, так и для застройщиков, сказала Плотникова. После объявления отмены с июля программы льготной ипотеки на новостройки можно было даже говорить о тенденции к перегреву рынка: "спрос в мае-июне побил все рекорды предыдущих лет", заметила она.Однако вопреки очень пессимистическим прогнозам о существенном падении спроса на жилье в Крыму, как и по всей России, показатель, отражающий этот процесс в республике, не был патовым, констатировала Плотникова.Поддержать покупательскую способность на новое жилье в Крыму и сохранить спрос во многом удалось благодаря тому, что застройщики предложили клиентам широкий спектр финансовых условий для приобретения квартир. В том числе различные варианты рассрочки: долгую, без первоначального взноса, до ввода объекта в эксплуатацию – на этапе котлована и прочее, заметила эксперт.При этом в течение всего 2024 года, по ее словам, "наблюдался интересный сценарий"."Чаще всего инвесторы рассматривают приобретение однокомнатных квартир, которые потом можно быстро перепродать и заработать на разнице в цене или сдавать. Но если в 2023 году больше покупали однокомнатные квартиры в стремлении сохранить деньги и инвестировать, то в 2024 году структура спроса в части "комнатности" несколько изменилась: больше покупали двухкомнатные квартиры, жилье именно для себя", – поделилась Плотникова.По мнению эксперта, "это хороший сигнал". К тому же, такое изменение структуры спроса существенно оздоровило рынок недвижимости в течение 2024 года, отметила Плотникова.При этом около половины сделок в Крыму по-прежнему касаются курортно-рекреационной недвижимости, где спрос, как и прежде, стабильный."Более того, в курортный сезон спрос на такой продукт в Крыму будет расти. Инвесторы, особенно материковые, продолжают проявлять интерес к Крыму, реально оценивая перспективы этого рынка", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с рынком недвижимости Крыма на фоне высоких ставок – Аксенов Семейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – Путин В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, жилье в крыму, жилье, дарья плотникова, крым, новости крыма