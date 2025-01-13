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Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, перебои в работе GPS, спутников, радиосвязи, энергосетей, но, вместе с тем, вызовет красивые полярные РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T18:25
2025-01-13T18:25
новости
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
космос
полярное сияние
александр вольвач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, перебои в работе GPS, спутников, радиосвязи, энергосетей, но, вместе с тем, вызовет красивые полярные сияния. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ имени Вернадского Александр Вольвач.Информация о том, что ученые из NASA обнаружили крупную корональную дыру на Солнце, ранее появилась в СМИ и соцсетях. Специалисты подчеркнули, что это самое большое явление за последние годы.По его словам, самая большая, глобальная вспышка на Солнце может вообще привести к тому, что человечество останется без электроэнергии. Однако в этот раз такие серьезные последствия миру не грозят, заверил собеседник. А вот на красивые полярные сияния рассчитывать вполне можно.И добавил, что со временем корональная дыра не будет становиться больше, она движется вместе с Солнцем, поэтому еще какое-то время побудет и закроется.Как сообщалось, крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, благодаря которому о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, космос, полярное сияние, александр вольвач
Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния

Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури и полярные сияния – ученый

18:25 13.01.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, перебои в работе GPS, спутников, радиосвязи, энергосетей, но, вместе с тем, вызовет красивые полярные сияния. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ имени Вернадского Александр Вольвач.
Информация о том, что ученые из NASA обнаружили крупную корональную дыру на Солнце, ранее появилась в СМИ и соцсетях. Специалисты подчеркнули, что это самое большое явление за последние годы.

"Корональная дыра возникает из-за особенностей солнечного магнитного поля. Если объяснять просто, то это когда магнитные линии не возвращаются, они открыты в космос, все из этой дыры вылетает и летит, направляется к Земле. В результате возникают солнечные ветры и сильные геомагнитные бури. Могут быть перебои в работе спутников, систем связи, энергосетей", – сказал Вольвач.

По его словам, самая большая, глобальная вспышка на Солнце может вообще привести к тому, что человечество останется без электроэнергии. Однако в этот раз такие серьезные последствия миру не грозят, заверил собеседник. А вот на красивые полярные сияния рассчитывать вполне можно.

"Корональная дыра вызывает такое красивое и совсем неопасное явление как полярное сияние", – уточнил Вольвач.

И добавил, что со временем корональная дыра не будет становиться больше, она движется вместе с Солнцем, поэтому еще какое-то время побудет и закроется.
Как сообщалось, крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, благодаря которому о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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НовостиВспышки на СолнцеСолнцеМагнитные бурикосмосПолярное сияниеАлександр Вольвач
 
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