https://crimea.ria.ru/20250113/koronalnaya-dyra-na-solntse-vyzovet--magnitnye-buri-i-polyarnye-siyaniya-1143288162.html

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния

Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, перебои в работе GPS, спутников, радиосвязи, энергосетей, но, вместе с тем, вызовет красивые полярные РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T18:25

2025-01-13T18:25

2025-01-13T18:25

новости

вспышки на солнце

солнце

магнитные бури

космос

полярное сияние

александр вольвач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, перебои в работе GPS, спутников, радиосвязи, энергосетей, но, вместе с тем, вызовет красивые полярные сияния. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ имени Вернадского Александр Вольвач.Информация о том, что ученые из NASA обнаружили крупную корональную дыру на Солнце, ранее появилась в СМИ и соцсетях. Специалисты подчеркнули, что это самое большое явление за последние годы.По его словам, самая большая, глобальная вспышка на Солнце может вообще привести к тому, что человечество останется без электроэнергии. Однако в этот раз такие серьезные последствия миру не грозят, заверил собеседник. А вот на красивые полярные сияния рассчитывать вполне можно.И добавил, что со временем корональная дыра не будет становиться больше, она движется вместе с Солнцем, поэтому еще какое-то время побудет и закроется.Как сообщалось, крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, благодаря которому о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев

космос

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, космос, полярное сияние, александр вольвач