https://crimea.ria.ru/20250113/skolko-krymchan-i-kogda-sovershat-khadzh-v-2025-godu-1143305513.html

Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году

Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году

Паломничество в Саудовскую Аравию к святым для каждого мусульманина местам в 2025 году смогут совершить 500 крымчан. Такую квоту выделила республике Хадж-Миссия РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T21:51

2025-01-13T21:51

2025-01-13T21:51

новости крыма

радио "спутник в крыму"

раим гафаров

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мусульмане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Паломничество в Саудовскую Аравию к святым для каждого мусульманина местам в 2025 году смогут совершить 500 крымчан. Такую квоту выделила республике Хадж-Миссия России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.По словам Гафарова, расположенные на территории Саудовской Аравии святыни ислама обязан каждый истинный мусульманин. Поехать к ним можно в любое время, такое паломничество называется умра.Но только в определенный период оно имеет важнейшее значение и именуется хадж – со своими ограничениями, конкретным маршрутом и временем посещения святых мест, подчеркнул Гафаров.В этом году Хадж-Миссией России было выделено 500 квот для крымчан, и это весомое число, добавил он."Сейчас идет работа, и мы надеемся, что все они будут заполнены. Квота региональная, и в первую очередь она для крымчан. Всегда есть спрос", – заметил заместитель муфтия.Гафаров подчеркнул, что в хадже может участвовать любой крымский мусульманин.С точки зрения ислама, для совершения хаджа человек должен быть материально сильным, важно также быть и здоровым, отметил он."Потому что это серьезный обряд, к которому нужно быть готовым не только материально и духовно, но и физически", – пояснил Гафаров.Духовное управление мусульман Крыма сообщило о начале приема документов для хаджа в 2025 году в начале декабря. В 2024 году участие в паломничестве в Мекку, по данным муфтията Крыма, приняли 300 крымчан. В 2023 году Крым помог мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж.Хадж – один из пяти столпов ислама, согласно которому каждый человек, имеющий достаток и здоровье, должен хотя бы один раз в жизни посетить святые места, откуда начинался ислам и куда был ниспослан пророк Мухаммед. Паломничество к святыням ислама включает посещение Мекки и Медины в Саудовской Аравии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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саудовская аравия

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новости крыма, раим гафаров, хадж, саудовская аравия, религия, мусульмане