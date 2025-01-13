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Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
Паломничество в Саудовскую Аравию к святым для каждого мусульманина местам в 2025 году смогут совершить 500 крымчан. Такую квоту выделила республике Хадж-Миссия РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:51
2025-01-13T21:51
новости крыма
радио "спутник в крыму"
раим гафаров
хадж
саудовская аравия
религия
мусульмане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Паломничество в Саудовскую Аравию к святым для каждого мусульманина местам в 2025 году смогут совершить 500 крымчан. Такую квоту выделила республике Хадж-Миссия России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.По словам Гафарова, расположенные на территории Саудовской Аравии святыни ислама обязан каждый истинный мусульманин. Поехать к ним можно в любое время, такое паломничество называется умра.Но только в определенный период оно имеет важнейшее значение и именуется хадж – со своими ограничениями, конкретным маршрутом и временем посещения святых мест, подчеркнул Гафаров.В этом году Хадж-Миссией России было выделено 500 квот для крымчан, и это весомое число, добавил он."Сейчас идет работа, и мы надеемся, что все они будут заполнены. Квота региональная, и в первую очередь она для крымчан. Всегда есть спрос", – заметил заместитель муфтия.Гафаров подчеркнул, что в хадже может участвовать любой крымский мусульманин.С точки зрения ислама, для совершения хаджа человек должен быть материально сильным, важно также быть и здоровым, отметил он."Потому что это серьезный обряд, к которому нужно быть готовым не только материально и духовно, но и физически", – пояснил Гафаров.Духовное управление мусульман Крыма сообщило о начале приема документов для хаджа в 2025 году в начале декабря. В 2024 году участие в паломничестве в Мекку, по данным муфтията Крыма, приняли 300 крымчан. В 2023 году Крым помог мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж.Хадж – один из пяти столпов ислама, согласно которому каждый человек, имеющий достаток и здоровье, должен хотя бы один раз в жизни посетить святые места, откуда начинался ислам и куда был ниспослан пророк Мухаммед. Паломничество к святыням ислама включает посещение Мекки и Медины в Саудовской Аравии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, раим гафаров, хадж, саудовская аравия, религия, мусульмане
Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году

Хадж-Миссия России выделила крымчанам 500 квот для совершения паломничества в 2025 году

21:51 13.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Паломничество в Саудовскую Аравию к святым для каждого мусульманина местам в 2025 году смогут совершить 500 крымчан. Такую квоту выделила республике Хадж-Миссия России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.
По словам Гафарова, расположенные на территории Саудовской Аравии святыни ислама обязан каждый истинный мусульманин. Поехать к ним можно в любое время, такое паломничество называется умра.
Но только в определенный период оно имеет важнейшее значение и именуется хадж – со своими ограничениями, конкретным маршрутом и временем посещения святых мест, подчеркнул Гафаров.

"То, что предписано и человек обязан совершить, происходит в определенное время. В этом году хадж будет с 21 мая по 21 июня, то есть на протяжении месяца. Как раз в этот период праздник жертвоприношения Курбан-байрам, 6 июня. И до него, и после припадает паломничество", – сказал Гафаров.

В этом году Хадж-Миссией России было выделено 500 квот для крымчан, и это весомое число, добавил он.
"Сейчас идет работа, и мы надеемся, что все они будут заполнены. Квота региональная, и в первую очередь она для крымчан. Всегда есть спрос", – заметил заместитель муфтия.
Гафаров подчеркнул, что в хадже может участвовать любой крымский мусульманин.

"Надо подать документы, подписать договор. Понятно, что это стоит определенных материальных затрат. Но, если есть такая возможность, можно поехать и совершить хадж", – сказал Гафаров.

С точки зрения ислама, для совершения хаджа человек должен быть материально сильным, важно также быть и здоровым, отметил он.
"Потому что это серьезный обряд, к которому нужно быть готовым не только материально и духовно, но и физически", – пояснил Гафаров.
Духовное управление мусульман Крыма сообщило о начале приема документов для хаджа в 2025 году в начале декабря. В 2024 году участие в паломничестве в Мекку, по данным муфтията Крыма, приняли 300 крымчан. В 2023 году Крым помог мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж.
Хадж – один из пяти столпов ислама, согласно которому каждый человек, имеющий достаток и здоровье, должен хотя бы один раз в жизни посетить святые места, откуда начинался ислам и куда был ниспослан пророк Мухаммед. Паломничество к святыням ислама включает посещение Мекки и Медины в Саудовской Аравии.
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