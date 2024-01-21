https://crimea.ria.ru/20240121/skolko-musulman-iz-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-2024-godu--1134288754.html
Сколько мусульман из Крыма отправятся в хадж в 2024 году
Сколько мусульман из Крыма отправятся в хадж в 2024 году - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Сколько мусульман из Крыма отправятся в хадж в 2024 году
Паломничество к святым местам на территории Саудовской Аравии в 2024 году совершат 300 мусульман из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T07:47
2024-01-21T07:47
2024-01-21T09:30
радио "спутник в крыму"
хадж
крым
думк (духовное управление мусульман крыма)
мусульмане
религия
в мире
артур решитов
новости крыма
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В хадж в Саудовскую Аравию 2024 году отправятся 300 мусульман Крыма – заместитель муфтия
В хадж в Саудовскую Аравию 2024 году отправятся 300 мусульман Крыма – заместитель муфтия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Паломничество к святым местам на территории Саудовской Аравии в 2024 году совершат 300 мусульман из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.Представители России ранее подписали соглашение об условиях совершения гражданами РФ в 2024 году хаджа – ежегодного паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии, которое в наступившем году начнется 14 июня.По словам Решитова, число российских участников определяет руководство министерства Саудовской Аравии по делам хаджа исходя из численности мусульман в нашей стране. Их примерно 30 миллионов, и на каждый миллион предусмотрена квота 1000. Соответственно, в целом отправиться в хадж из РФ могут около 30 тысяч человек.Сейчас квота составляет 25 тысяч, отметил он. В ней для регионов выдает места хадж-миссия России. И так как в Крыму проживает около 600 тысяч мусульман, то республика имеет право на 600 мест.Именно столько и отправлялись в Мекку до 2023 года, говорит Решитов. Но уже второй год подряд количество участников хаджа из Крыма уменьшилось вдвое. Это связано неготовностью местных мусульман решиться покинуть свои дома и родных в непростые времена.Тем не менее, если квота на 300 мест заполнится и желающих будет больше, сделают запрос на дополнительные места – такое право имеется, подчеркнул он.Кроме того, Крым готов делиться своей долей возможностей с другими регионами России, где желающих отправиться в паломничество больше, уточнил Решитов."Мы часть своей квоты можем выделить другим. Так же и другие. И вот так 25 тысяч паломников из России уезжают. В прошлом году у нас полностью квота заполнилась, даже еще сделали запрос, чтобы выделили для РФ дополнительные места", – добавил он.По словам Решитова, в Саудовской Аравии вопросы религии в целом и хаджа в частности ставят вне политики, поэтому никаких проблем с приездом россиян, в том числе из Крыма, никогда не возникало."В 2014 году наша делегация поехала в Саудовскую Аравию, и там это прямо заявили: что бы не случилось, мы не ставим политику в приоритет. А ставим человечность, религиозность. Религия – важнее. Это достояние не только мусульман, а всего человечества", – рассказал Решитов.Он также обратил внимание, что поехать в хадж самостоятельно человек не может: традиционно организовывается исключительно групповой выезд паломников.В январе 2023 года в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщали, что крымским мусульманам восстановили квоту в 600 мест для совершения паломничества в Мекку в соответствии с договоренностями. Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтийВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
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хадж, крым, думк (духовное управление мусульман крыма), мусульмане, религия, в мире, артур решитов, новости крыма
Сколько мусульман из Крыма отправятся в хадж в 2024 году
В хадж в 2024 году отправятся 300 мусульман из Крыма – заместитель муфтия Решитов
07:47 21.01.2024 (обновлено: 09:30 21.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Паломничество к святым местам на территории Саудовской Аравии в 2024 году совершат 300 мусульман из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.
Представители России ранее подписали соглашение об условиях совершения гражданами РФ в 2024 году хаджа – ежегодного паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии, которое в наступившем году начнется 14 июня.
По словам Решитова, число российских участников определяет руководство министерства Саудовской Аравии по делам хаджа исходя из численности мусульман в нашей стране. Их примерно 30 миллионов, и на каждый миллион предусмотрена квота 1000. Соответственно, в целом отправиться в хадж из РФ могут около 30 тысяч человек.
Сейчас квота составляет 25 тысяч, отметил он. В ней для регионов выдает места хадж-миссия России. И так как в Крыму проживает около 600 тысяч мусульман, то республика имеет право на 600 мест.
Именно столько и отправлялись в Мекку до 2023 года, говорит Решитов. Но уже второй год подряд количество участников хаджа из Крыма уменьшилось вдвое. Это связано неготовностью местных мусульман решиться покинуть свои дома и родных в непростые времена.
"Многие не могут осмелиться оставить Крым, Родину, семью. Уехать куда-то за границу далеко и оставить жену, детей, родственников, родителей. Поэтому у нас набор в Крыму сократился", – рассказал Решитов.
Тем не менее, если квота на 300 мест заполнится и желающих будет больше, сделают запрос на дополнительные места – такое право имеется, подчеркнул он.
Кроме того, Крым готов делиться своей долей возможностей с другими регионами России, где желающих отправиться в паломничество больше, уточнил Решитов.
"Мы часть своей квоты можем выделить другим. Так же и другие. И вот так 25 тысяч паломников из России уезжают. В прошлом году у нас полностью квота заполнилась, даже еще сделали запрос, чтобы выделили для РФ дополнительные места", – добавил он.
По словам Решитова, в Саудовской Аравии вопросы религии в целом и хаджа в частности ставят вне политики, поэтому никаких проблем с приездом россиян, в том числе из Крыма, никогда не возникало.
"В 2014 году наша делегация поехала в Саудовскую Аравию, и там это прямо заявили: что бы не случилось, мы не ставим политику в приоритет. А ставим человечность, религиозность. Религия – важнее. Это достояние не только мусульман, а всего человечества", – рассказал Решитов.
Он также обратил внимание, что поехать в хадж самостоятельно человек не может: традиционно организовывается исключительно групповой выезд паломников.
"Надо купить билеты, именно групповые – группы из 49 человек. Потом привязать их к трансферу в Саудовской Аравии, к месту проживания в Мекке, затем в Медине, потом к трансферу по местам обрядов хаджа. Все это обосновано документами, договорами. И потом уже получается виза и человек едет. Каждый хадж определен, и хадж-миссия России все это контролирует", – пояснил он.
В январе 2023 года в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщали, что крымским мусульманам восстановили квоту в 600 мест для совершения паломничества в Мекку
в соответствии с договоренностями.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
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