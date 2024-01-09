https://crimea.ria.ru/20240109/roskachestvo-pomozhet-prodvinut-na-rynke-produkty-khalyal--muftiy-1134040776.html

Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий

Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий

Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T08:02

2024-01-09T08:02

2024-01-09T07:45

халяль

мусульмане

ислам

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только безопасность халяльной пищи в заведениях общепита во всех регионах страны, но и ее продвижение на рынке, в том числе за рубеж. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.В декабре Роскачество выдало первый в России сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандартам халяля (допустимое для употребления в пищу в соответствии с исламскими законами – ред.). Документ получил ресторан татарской кухни в Башкирии.По мнению Крганова, "данное решение можно только приветствовать".Он отметил, что сегодня ведомство открыто к диалогу, что позволяет мусульманам в России решать с Роскачеством вопросы о ведомственной сертификации халяльной пищи."Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье… Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – поделился мнением Крганов.Он подчеркнул, что совместную работу с заинтересованными в активизации производства халяль религиозными организациями ведет центр компетенции халяль при Роскачестве, и она безусловно "приносит положительные результаты для верующих".Читайте также на РИА Новости Крым:Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев lШеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму Рыбный день: два рецепта от крымских татар для кота Мостика

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халяль, мусульмане, ислам, россия, общество