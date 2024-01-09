Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий
Роскачество аккредитует продукты халяль для гарантии безопасности и продвижения на рынке
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только безопасность халяльной пищи в заведениях общепита во всех регионах страны, но и ее продвижение на рынке, в том числе за рубеж. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
В декабре Роскачество выдало первый в России сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандартам халяля (допустимое для употребления в пищу в соответствии с исламскими законами – ред.). Документ получил ресторан татарской кухни в Башкирии.
По мнению Крганова, "данное решение можно только приветствовать".
В декабре Роскачество выдало первый в России сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандартам халяля (допустимое для употребления в пищу в соответствии с исламскими законами – ред.). Документ получил ресторан татарской кухни в Башкирии.
По мнению Крганова, "данное решение можно только приветствовать".
"То, что сегодня на уровне государства проводится большая работа по приведению в порядок работы с производителями халяль и с общепитом, который связан с халялем – это правильно… государство регулирует технические вопросы, помогает, в том числе, я бы сказал, безопасности общепита. Это Роскачество как бы со своей стороны определяет. А вот в религиозной составляющей данного вопроса Роскачество сотрудничает с мусульманскими религиозными организациями”, – сказал муфтий.
Он отметил, что сегодня ведомство открыто к диалогу, что позволяет мусульманам в России решать с Роскачеством вопросы о ведомственной сертификации халяльной пищи.
"Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье… Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – поделился мнением Крганов.
Он подчеркнул, что совместную работу с заинтересованными в активизации производства халяль религиозными организациями ведет центр компетенции халяль при Роскачестве, и она безусловно "приносит положительные результаты для верующих".
"Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье… Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – поделился мнением Крганов.
Он подчеркнул, что совместную работу с заинтересованными в активизации производства халяль религиозными организациями ведет центр компетенции халяль при Роскачестве, и она безусловно "приносит положительные результаты для верующих".
"У нас в стране несколько десятков миллионов мусульман, и они живут в городах, а не только в деревнях и селах. В городах нужно и приобретать продукты питания, и в общепите питаться, и то, что есть возможность халяльного питания – конечно же, очень хорошая тенденция”, – заключил муфтий.