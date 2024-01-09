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Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий
Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий
Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T08:02
2024-01-09T07:45
халяль
мусульмане
ислам
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только безопасность халяльной пищи в заведениях общепита во всех регионах страны, но и ее продвижение на рынке, в том числе за рубеж. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.В декабре Роскачество выдало первый в России сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандартам халяля (допустимое для употребления в пищу в соответствии с исламскими законами – ред.). Документ получил ресторан татарской кухни в Башкирии.По мнению Крганова, "данное решение можно только приветствовать".Он отметил, что сегодня ведомство открыто к диалогу, что позволяет мусульманам в России решать с Роскачеством вопросы о ведомственной сертификации халяльной пищи."Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье… Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – поделился мнением Крганов.Он подчеркнул, что совместную работу с заинтересованными в активизации производства халяль религиозными организациями ведет центр компетенции халяль при Роскачестве, и она безусловно "приносит положительные результаты для верующих".Читайте также на РИА Новости Крым:Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев lШеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму Рыбный день: два рецепта от крымских татар для кота Мостика
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халяль, мусульмане, ислам, россия, общество
Роскачество поможет продвинуть на рынке продукты халяль – муфтий

Роскачество аккредитует продукты халяль для гарантии безопасности и продвижения на рынке

08:02 09.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродукты халяль
Продукты халяль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Аккредитация продукции халяль Роскачеством – часть большой работы, которая начата в России на государственном уровне и способна обеспечить не только безопасность халяльной пищи в заведениях общепита во всех регионах страны, но и ее продвижение на рынке, в том числе за рубеж. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

В декабре Роскачество выдало первый в России сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандартам халяля (допустимое для употребления в пищу в соответствии с исламскими законами – ред.). Документ получил ресторан татарской кухни в Башкирии.

По мнению Крганова, "данное решение можно только приветствовать".
"То, что сегодня на уровне государства проводится большая работа по приведению в порядок работы с производителями халяль и с общепитом, который связан с халялем – это правильно… государство регулирует технические вопросы, помогает, в том числе, я бы сказал, безопасности общепита. Это Роскачество как бы со своей стороны определяет. А вот в религиозной составляющей данного вопроса Роскачество сотрудничает с мусульманскими религиозными организациями”, – сказал муфтий.
Он отметил, что сегодня ведомство открыто к диалогу, что позволяет мусульманам в России решать с Роскачеством вопросы о ведомственной сертификации халяльной пищи.

"Первоначально это обсуждалось Роскачеством с муфтиятами страны – и на Кавказе, и в Сибири, и в Поволжье… Роскачество, как я понимаю, открыто к диалогу: они подписывают с муфтиятами соглашения по этому поводу и совместно все вопросы решают. И, более того, помогают производителям в регионах выйти на другие страны, чтобы продвигать продукцию нашей страны”, – поделился мнением Крганов.

Он подчеркнул, что совместную работу с заинтересованными в активизации производства халяль религиозными организациями ведет центр компетенции халяль при Роскачестве, и она безусловно "приносит положительные результаты для верующих".
"У нас в стране несколько десятков миллионов мусульман, и они живут в городах, а не только в деревнях и селах. В городах нужно и приобретать продукты питания, и в общепите питаться, и то, что есть возможность халяльного питания – конечно же, очень хорошая тенденция”, – заключил муфтий.
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ХаляльМусульманеИсламРоссияОбщество
 
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