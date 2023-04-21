https://crimea.ria.ru/20230421/shef-povar-nazval-dostoinstva-i-nedostatki-restoranov-v-krymu-1128243620.html

Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму

Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму

Президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев назвал недостатки региональной крымской кухни. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T17:13

2023-04-21T17:13

2023-04-21T17:21

эксклюзивы риа новости крым

крым

туризм в крыму

еда

общество

правильное питание

импортозамещение

русский народ

валентин лобачев

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128243409_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_e7156bf59466e5661520b6267f5bbe68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев назвал недостатки региональной крымской кухни.Валентин Лобачев много лет жил в Судаке, в Феодосии закончил кулинарное училище, начинал работать в обычной чебуречной, затем готовил в различных ресторанах полуострова, и в 2001 году уехал "на материк". Работал в ресторанах по всей России и за рубежом. Но он каждый год с семьей приезжает в Крым и поэтому в курсе происходящих на полуострове кулинарных событий и трендов.Лобачев по достоинству оценил качество крымских продуктов, но отметил, что их транспортировка с полуострова на материк очень сложная. Также он подчеркнул, что его очень удивляет местная ценовая политика на продукты питания, произведенные в Крыму:"Цены на крымские продукты в Москве ниже, чем здесь".Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве>>Также он прокомментировал засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите. По мнению бренд-шефа, это диктуется исключительно коммерческой составляющей ресторанного бизнеса.При этом, по мнению Лобачева, в любом меню среднего заведения всегда есть 10-20% позиций меню именно кухни русской – это, например, борщ и беф-строганов, оливье, который перестал быть исключительно домашним салатом."Все зависит от молодежи, как они будут это продвигать и чем удивлять. Русская кухня - не обязательно репа и гречка. Нужно уметь работать в современном стиле и современной подаче", - рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек>>

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, туризм в крыму, еда, общество, правильное питание, импортозамещение, русский народ, валентин лобачев , кулинария