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Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму
Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму
Президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев назвал недостатки региональной крымской кухни. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T17:13
2023-04-21T17:13
2023-04-21T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев назвал недостатки региональной крымской кухни.Валентин Лобачев много лет жил в Судаке, в Феодосии закончил кулинарное училище, начинал работать в обычной чебуречной, затем готовил в различных ресторанах полуострова, и в 2001 году уехал "на материк". Работал в ресторанах по всей России и за рубежом. Но он каждый год с семьей приезжает в Крым и поэтому в курсе происходящих на полуострове кулинарных событий и трендов.Лобачев по достоинству оценил качество крымских продуктов, но отметил, что их транспортировка с полуострова на материк очень сложная. Также он подчеркнул, что его очень удивляет местная ценовая политика на продукты питания, произведенные в Крыму:"Цены на крымские продукты в Москве ниже, чем здесь".Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве>>Также он прокомментировал засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите. По мнению бренд-шефа, это диктуется исключительно коммерческой составляющей ресторанного бизнеса.При этом, по мнению Лобачева, в любом меню среднего заведения всегда есть 10-20% позиций меню именно кухни русской – это, например, борщ и беф-строганов, оливье, который перестал быть исключительно домашним салатом."Все зависит от молодежи, как они будут это продвигать и чем удивлять. Русская кухня - не обязательно репа и гречка. Нужно уметь работать в современном стиле и современной подаче", - рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек>>
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
крым, туризм в крыму, еда, общество, правильное питание, импортозамещение, русский народ, валентин лобачев , кулинария
Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму
Глава Международного альянса профессиональных кулинаров оценил крымскую кухню
17:13 21.04.2023 (обновлено: 17:21 21.04.2023)
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев назвал недостатки региональной крымской кухни.
Валентин Лобачев много лет жил в Судаке, в Феодосии закончил кулинарное училище, начинал работать в обычной чебуречной, затем готовил в различных ресторанах полуострова, и в 2001 году уехал "на материк". Работал в ресторанах по всей России и за рубежом. Но он каждый год с семьей приезжает в Крым и поэтому в курсе происходящих на полуострове кулинарных событий и трендов.
"Мне лично очень хочется, чтобы в Крыму было больше местного продукта и местной кухни. Туристам это очень нужно. Баранины в Крыму мало, хотя баранина – это в последнее время хит в кулинарии", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым в кулуарах IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.
Лобачев по достоинству оценил качество крымских продуктов, но отметил, что их транспортировка с полуострова на материк очень сложная. Также он подчеркнул, что его очень удивляет местная ценовая политика на продукты питания, произведенные в Крыму:
"Цены на крымские продукты в Москве ниже, чем здесь".
Также он прокомментировал засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите. По мнению бренд-шефа, это диктуется исключительно коммерческой составляющей ресторанного бизнеса.
"Русская кухня на сегодняшний день не такая коммерческая. Цезари, греческие салаты, руккола, паста, пицца, суши – это недорогая по себестоимости еда. Русскую кухню еще не продвинули, чтоб она стала модной, но мы работаем в этом направлении, проводим юниорский чемпионат по русской кухне, хотим открыть в Москве музей русской кухни. Но в столице уже есть модные рестораны с русской кухней. Очень дорогие", - сказал он.
При этом, по мнению Лобачева, в любом меню среднего заведения всегда есть 10-20% позиций меню именно кухни русской – это, например, борщ и беф-строганов, оливье, который перестал быть исключительно домашним салатом.
"Все зависит от молодежи, как они будут это продвигать и чем удивлять. Русская кухня - не обязательно репа и гречка. Нужно уметь работать в современном стиле и современной подаче", - рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.