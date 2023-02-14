https://crimea.ria.ru/20230214/uchastnitsa-shou-konditer-iz-kryma-agzamov-predpochitaet-domokhozyaek-1126980110.html

Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек

Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек

Реалити-шоу "Кондитер" с "королем десертов" Ренатом Агзамовым на телеканале "Пятница!" – это большая лотерея, когда в финал не всегда попадают, те, кто лучше и... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T19:42

2023-02-14T19:42

2023-02-14T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Реалити-шоу "Кондитер" с "королем десертов" Ренатом Агзамовым на телеканале "Пятница!" – это большая лотерея, когда в финал не всегда попадают, те, кто лучше и вкуснее готовит. Об этом РИА Новости Крым рассказала Юлия Хмель из Симферополя, которой посчастливилось стать участницей популярного проекта.По словам симферопольского кондитера, продюсеры телеканала "Пятница!" сами нашли ее в соцсетях и пригласили на проект."На кастинг я приготовила маковый торт с вишней. Выпекала его на арендованной квартире. В ночь перед съемкой лепила все эти фигурки", - продолжает крымчанка.По ее словам, квартира в рамках проекта предоставляется бесплатно, также участникам оплачивается дорога."Я очень люблю муссовый торт "Три шоколада", он у меня очень вкусный. Однако на съемной московской квартире не было условий, чтобы приготовить этот десерт, не было шоковой морозилки. Пришлось предлагать жюри другой торт, тоже вкусный, конечно. Но уверена, что если бы приготовила его на проекте, то обязательно была бы победительницей", - убеждена Юлия.По первому образованию Юлия ветеринар. Кондитерским искусством увлекалась пять лет назад, когда находилась в декрете со вторым ребенком. Сейчас она профессиональный кондитер, владелица небольшой кондитерской в Симферополе. Признается, что ее муж любит шоколадный торт с карамелью и арахисом, а дети предпочитают творожные десерты."Были и хуже меня участницы, которые прошли в финал, были и лучше, конечно. Но предпочитают они на проекте домохозяек, так поняла", - признается участница реалити-шоу.Напомним, в новом седьмом сезоне реалити-шоу "Кондитер" на телеканале "Пятница!" кондитеры готовили сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. В шоу участвовали как кулинары-любители, так и профессиональные пекари. Они соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог

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