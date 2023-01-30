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Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"

Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице" - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"

27-летний Максим Добрынский из Ялты принял участие в первом выпуске нового сезона кулинарного телешоу "Молодые ножи" на телеканале "Пятница", забрал главный... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T19:13

2023-01-30T19:13

2023-01-30T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. 27-летний Максим Добрынский из Ялты принял участие в первом выпуске нового сезона кулинарного телешоу "Молодые ножи" на телеканале "Пятница", забрал главный приз проекта – именной золотой нож, и рассказал РИА Новости Крым о съемках и о своей любимой работе.Десять лет на кухне"Однажды я уехал из дома, и никто мне не готовил кушать. Пришлось учиться самому. И затянуло", – улыбается Максим, говоря о начале кулинарной карьеры. С профессиональной кухней связал свою жизнь десять лет назад. Начинал в родной Ялте, потом работал в разных городах и странах. В последние два года живет в Москве. В какой-то момент решил покорять телевизионное пространство."Сначала закинул на сайт "Пятницы" анкету участника. Просто так, даже не рассчитывал. Но меня пригласили. Сначала на "Битву шефов", где я дошел до финала, но в финале не занял первого места. Потом решил, что нужно все же победить. Поучаствовал в онлайн-кастинге "Молодых ножей", опять попал "в телевизор" и на этот раз забрал главный приз – именной золотой нож", – гордится Добрынский.Строгий ИвлевПо его словам, шеф Ивлев (Константин Ивлев, ведущий проекта - ред.) строг, но справедлив не только на телеэкране, но и в жизни.Съемки нового выпуска проходили четыре месяца назад, в эфир шоу вышло вечером 30 января. В самом первом отборочном этапе Максим готовил палтуса с голландским соусом и спаржей по крымскому рецепту, который узнал в родной Ялте. На втором этапе участникам предложили приготовить любое блюдо из капусты, прибавив к нему необычный ингредиент."Я выбрал корицу. Потушил капусту с корицей и для мягкости вкуса добавил соус бешамель, поскольку выпуск был посвящен французской кухне. Ивлеву очень понравилась капуста. Правда, бешамель он посчитал лишним. Но все равно за это блюдо я получил 18 баллов из 20 возможных и вышел в финал".Золотой нож и домашняя "пюрешка"В главной битве сошлись два коронных блюда финалистов: Максим подавал гребешки с аспарагусом и спаржей в каннеллони из лука порея с голландским соусом. Его соперник - палтуса в листьях шиту со сметаной из кешью. Вместе с "Шефом Всея Руси" дегустацию проводил российский актер театра и кино Ян Цапник. В итоге палтус немного уступил ялтинским гребешкам, и золотой нож оказался в руках Максима. Призовые сто тысяч крымский повар планирует потратить "на прокачку" навыков. Рассчитывает, что участие в проекте поможет достичь еще больших высот в карьере. Признается, что обожает свою работу, и домашних тоже любит побаловать вкусностями:Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоуКак просто приготовить дома самое полезное мороженоеКак выбрать вкусный сыр - советы эксперта

https://crimea.ria.ru/20230117/krymchanka-vyshla-v-polufinal-konditera-i-otkryla-tayny-sladkogo-shou-1126439833.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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