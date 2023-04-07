https://crimea.ria.ru/20230407/dym-i-plamya-v-krymu-zhurnalisty-soshlis-v-kulinarnoy-gril-bitve-1128041897.html
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T19:31
2023-04-07T19:31
2023-04-07T15:21
видео
сми
кулинария
росэкспокрым
ялта
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128041777_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_346d26a39e1ce701e1593355da17902a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.Так сложилось, что поварские фартуки надели только девушки, представлявшие разные редакции. Они разделились на две команды с креативными названиями: "Виктория и хот-доги" и "Аннушки и масло".Акулам пера предложили посоревноваться в приготовлении овощей на гриле. Вроде бы, задание простое, но и здесь были свои тонкости.Разрешить их помогали ялтинские шеф-повара, тщательно наблюдавшие за процессом и подсказывающие изюминки рецептуры. Они же рекомендовали – соревноваться не на скорость, а на качество.Победив дым и пламя, команды почти синхронно пришли к достойному результату, потому что было важно не только правильно приготовить блюдо, но и подать его красиво.В итоге победили дружба и вкус: "А еще победил дым. Потому что мы все были пропитаны им с головы до ног, как настоящие повара. А говорят, место женщины не у мангала!".
https://crimea.ria.ru/20221020/bolshoy-buterbrod-po-turetski-kot-mostik-gotovit-poleznyy-fast-fud-1124981726.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128041777_97:0:713:462_1920x0_80_0_0_54e0587270ddf1397089decba6e0b67f.jpg
В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
2023-04-07T19:31
true
PT1M03S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сми, кулинария, росэкспокрым, ялта, крым, новости крыма, общество
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
Как журналисты в поваров превратились: кулинарная битва крымских СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.
Так сложилось, что поварские фартуки надели только девушки, представлявшие разные редакции. Они разделились на две команды с креативными названиями: "Виктория и хот-доги" и "Аннушки и масло".
Акулам пера предложили посоревноваться в приготовлении овощей на гриле. Вроде бы, задание простое, но и здесь были свои тонкости.
Разрешить их помогали ялтинские шеф-повара, тщательно наблюдавшие за процессом и подсказывающие изюминки рецептуры. Они же рекомендовали – соревноваться не на скорость, а на качество.
"А это было непросто, потому что овощи нужно было нарезать в формате "веселых стартов", то есть один надрез – каждому участнику. И нож – эстафетная палочка", - рассказала принявшая участие в конкурсе шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова.
Победив дым и пламя, команды почти синхронно пришли к достойному результату, потому что было важно не только правильно приготовить блюдо, но и подать его красиво.
В итоге победили дружба и вкус: "А еще победил дым. Потому что мы все были пропитаны им с головы до ног, как настоящие повара. А говорят, место женщины не у мангала!".