https://crimea.ria.ru/20230407/dym-i-plamya-v-krymu-zhurnalisty-soshlis-v-kulinarnoy-gril-bitve-1128041897.html

Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве

Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве

Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T19:31

2023-04-07T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.Так сложилось, что поварские фартуки надели только девушки, представлявшие разные редакции. Они разделились на две команды с креативными названиями: "Виктория и хот-доги" и "Аннушки и масло".Акулам пера предложили посоревноваться в приготовлении овощей на гриле. Вроде бы, задание простое, но и здесь были свои тонкости.Разрешить их помогали ялтинские шеф-повара, тщательно наблюдавшие за процессом и подсказывающие изюминки рецептуры. Они же рекомендовали – соревноваться не на скорость, а на качество.Победив дым и пламя, команды почти синхронно пришли к достойному результату, потому что было важно не только правильно приготовить блюдо, но и подать его красиво.В итоге победили дружба и вкус: "А еще победил дым. Потому что мы все были пропитаны им с головы до ног, как настоящие повара. А говорят, место женщины не у мангала!".

https://crimea.ria.ru/20221020/bolshoy-buterbrod-po-turetski-kot-mostik-gotovit-poleznyy-fast-fud-1124981726.html

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В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве 2023-04-07T19:31 true PT1M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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