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Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.Так сложилось, что поварские фартуки надели только девушки, представлявшие разные редакции. Они разделились на две команды с креативными названиями: "Виктория и хот-доги" и "Аннушки и масло".Акулам пера предложили посоревноваться в приготовлении овощей на гриле. Вроде бы, задание простое, но и здесь были свои тонкости.Разрешить их помогали ялтинские шеф-повара, тщательно наблюдавшие за процессом и подсказывающие изюминки рецептуры. Они же рекомендовали – соревноваться не на скорость, а на качество.Победив дым и пламя, команды почти синхронно пришли к достойному результату, потому что было важно не только правильно приготовить блюдо, но и подать его красиво.В итоге победили дружба и вкус: "А еще победил дым. Потому что мы все были пропитаны им с головы до ног, как настоящие повара. А говорят, место женщины не у мангала!".
https://crimea.ria.ru/20221020/bolshoy-buterbrod-po-turetski-kot-mostik-gotovit-poleznyy-fast-fud-1124981726.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
В Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве
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видео, сми, кулинария, росэкспокрым, ялта, крым, новости крыма, общество
Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве

Как журналисты в поваров превратились: кулинарная битва крымских СМИ

19:31 07.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Крыма разных средств массовой информации приняли участие в кулинарной битве, организованной в рамках IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым.
Так сложилось, что поварские фартуки надели только девушки, представлявшие разные редакции. Они разделились на две команды с креативными названиями: "Виктория и хот-доги" и "Аннушки и масло".
Акулам пера предложили посоревноваться в приготовлении овощей на гриле. Вроде бы, задание простое, но и здесь были свои тонкости.
Разрешить их помогали ялтинские шеф-повара, тщательно наблюдавшие за процессом и подсказывающие изюминки рецептуры. Они же рекомендовали – соревноваться не на скорость, а на качество.
"А это было непросто, потому что овощи нужно было нарезать в формате "веселых стартов", то есть один надрез – каждому участнику. И нож – эстафетная палочка", - рассказала принявшая участие в конкурсе шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова.
Победив дым и пламя, команды почти синхронно пришли к достойному результату, потому что было важно не только правильно приготовить блюдо, но и подать его красиво.
В итоге победили дружба и вкус: "А еще победил дым. Потому что мы все были пропитаны им с головы до ног, как настоящие повара. А говорят, место женщины не у мангала!".
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