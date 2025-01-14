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США хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров

США хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 14.01.2025

США хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров

Соединенные Штаты Америки дают добро киевскому режиму на осуществление терактов против энергетической инфраструктуры, рассчитывая вывести из строя газопровод... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T12:12

2025-01-14T12:12

2025-01-14T12:18

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

газопровод "турецкий поток"

сша

происшествия

обстрелы всу

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки дают добро киевскому режиму на осуществление терактов против энергетической инфраструктуры, рассчитывая вывести из строя газопровод "Турецкий поток". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую США и их союзники сделали основой своих действий на международной арене, и не только в отношении России.Глава МИД РФ добавил, что нынешние элиты Запада "скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде".Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в Минобороны РФ.Средства ПВО сбили все дроны, пострадавших и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Последствия оперативно устранены, подача газа в трубопровод продолжилась в штатном режиме.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на инфраструктуру "Турецкого потока" должно рассматриваться как посягательство на суверенитет европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажируетТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, газопровод "турецкий поток", сша, происшествия, обстрелы всу, краснодарский край, новости, энергетика, украина