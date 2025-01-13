https://crimea.ria.ru/20250113/udarom-po-turetskomu-potoku-kiev-posyagnul-na-suverenitet-stran-evropy--1143293421.html

Ударом по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы

Ударом по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Ударом по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы

Нападение на газопровод "Турецкий поток" должно рассматриваться как посягательство на суверенитет европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T16:25

2025-01-13T16:25

2025-01-13T16:27

венгрия

европа

мнения

петер сийярто

газопровод "турецкий поток"

газ

газоснабжение

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Нападение на газопровод "Турецкий поток" должно рассматриваться как посягательство на суверенитет европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя атаку ВСУ на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.Глава МИД Венгрии напомнил, что "Турецкий поток" необходим для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу, и на протяжении многих лет газопровод является надежным транспортным маршрутом, а поставщики и страны-транзитеры соблюдают контрактные обязательства и ведут себя надежно."Мы ожидаем, что безопасность и работоспособность этого транспортного маршрута будут всеми соблюдаться", – подчеркнул он.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в военном ведомстве.Средства ПВО сбили все дроны, пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажируетТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

венгрия

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, европа, мнения, петер сийярто, газопровод "турецкий поток", газ, газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)