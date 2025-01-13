https://crimea.ria.ru/20250113/v-sevastopole-otkryli-dvizhenie-katerov-i-paromov-1143312370.html

В Севастополе открыли движение катеров и паромов

В Севастополе открыли движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Севастополе открыли движение катеров и паромов

В Севастополе паромы и катера снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T22:03

2025-01-13T22:03

2025-01-13T22:08

севастополь

морской транспорт

новости

департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв дек – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт почти два часа назад. О причинах перекрытия движения морского транспорта не сообщалось. В это же время в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, которая продлилась около 40 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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