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В Севастополе открыли движение катеров и паромов
В Севастополе открыли движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Севастополе открыли движение катеров и паромов
В Севастополе паромы и катера снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T22:03
2025-01-13T22:03
2025-01-13T22:08
севастополь
морской транспорт
новости
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв дек – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт почти два часа назад. О причинах перекрытия движения морского транспорта не сообщалось. В это же время в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, которая продлилась около 40 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, новости, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе открыли движение катеров и паромов
В Севастополе восстановлено движение катеров и паромов
22:03 13.01.2025 (обновлено: 22:08 13.01.2025)