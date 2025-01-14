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На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута
На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 14.01.2025
На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута
На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района обнаружены повторные выбросы мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T11:52
2025-01-14T11:53
кубань
краснодарский край
анапа
темрюкский район
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
экология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района обнаружены повторные выбросы мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.Также небольшие повторные выбросы нашли на участках Ленинградского муниципального округа, Курганинского и Тимашевского районов, добавили в ведомстве.Уточняется, что основную работу по очистке пляжей от нефтепродуктов в указанных районах уже завершили. Сейчас идет так называемая "деликатная" уборка пляжей – специалисты просеивают песок, чтобы избавиться от застывших капель мазута.В оперативном штабе отметили, что территория побережья, где идет уборка мазута, разделена между 41 муниципалитетом Краснодарского края."Каждое утро на участках осуществляется мониторинг прибрежной полосы. Участки, на которых фиксируют повторные выбросы, убирают в первую очередь", - подчеркнули в оперштабе.Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация с разливов мазута находится на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поездЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
кубань
краснодарский край
анапа
темрюкский район
черное море
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кубань, краснодарский край, анапа, темрюкский район, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, экология, новости
На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута

в Анапе и Темрюкском районе Кубани выявили повторные выбросы мазута

11:52 14.01.2025 (обновлено: 11:53 14.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка пляжей Кубани от мазута
Уборка пляжей Кубани от мазута
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района обнаружены повторные выбросы мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Утром 14 января обнаружили пять участков с незначительными повторными выбросами нефтепродуктов. На участке Лабинского района зафиксировали мелкие вкрапления мазута. Представители Краснодара на своем участке обнаружили незначительные выбросы размером с пятирублевую монету", - говорится в сообщении.
Также небольшие повторные выбросы нашли на участках Ленинградского муниципального округа, Курганинского и Тимашевского районов, добавили в ведомстве.
Уточняется, что основную работу по очистке пляжей от нефтепродуктов в указанных районах уже завершили. Сейчас идет так называемая "деликатная" уборка пляжей – специалисты просеивают песок, чтобы избавиться от застывших капель мазута.
В оперативном штабе отметили, что территория побережья, где идет уборка мазута, разделена между 41 муниципалитетом Краснодарского края.
"Каждое утро на участках осуществляется мониторинг прибрежной полосы. Участки, на которых фиксируют повторные выбросы, убирают в первую очередь", - подчеркнули в оперштабе.
Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация с разливов мазута находится на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.
В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
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Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
 
КубаньКраснодарский крайАнапаТемрюкский районРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореЭкологияНовости
 
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