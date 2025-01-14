https://crimea.ria.ru/20250114/v-sakskom-rayone-kryma-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1143314730.html

В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута

В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута

Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T06:54

2025-01-14T06:54

2025-01-14T08:43

крым

сакский район

минприроды крыма

экология

черное море

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разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Ситуация с разливов мазута на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.За чистотой акватории Черного моря, его западного и южного побережья следят 23 судна, с воздуха мониторят ситуацию два вертолета Ми-8.Для уборки мазута привлечено 846 человек. Всего обследовано 431,4 км береговой линии и 110,3 квадратных километра акватории. Собрано 7,92 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 8,5 км береговой линии. Осталось очистить 2,8 км на острове Тузла.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 января ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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