https://crimea.ria.ru/20250114/v-sakskom-rayone-kryma-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1143314730.html
В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута
В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута
Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T06:54
2025-01-14T06:54
2025-01-14T08:43
крым
сакский район
минприроды крыма
экология
черное море
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143298034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40beb82b9e21f66595e0cae8a1559b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Ситуация с разливов мазута на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.За чистотой акватории Черного моря, его западного и южного побережья следят 23 судна, с воздуха мониторят ситуацию два вертолета Ми-8.Для уборки мазута привлечено 846 человек. Всего обследовано 431,4 км береговой линии и 110,3 квадратных километра акватории. Собрано 7,92 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 8,5 км береговой линии. Осталось очистить 2,8 км на острове Тузла.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 января ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250113/vtoraya-zhizn-mazuta-kak-v-krymu-delayut-udobreniya-iz-nefti-1143297522.html
крым
сакский район
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143298034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3e09a19637a386840938423a0f71048.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сакский район, минприроды крыма, экология, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости крыма
В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута
В Сакском районе Крыма и на острове Тузла обнаружены новые выбросы нефтепродуктов
06:54 14.01.2025 (обновлено: 08:43 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять фактов выброса нефтепродуктов выявлены в Сакском районе Крыма и на острове Тузла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
"По результатам мониторинга выявлено четыре факта обнаружения нефтепродуктов в Сакском районе на протяжении 8,3 км, и подтвержден один факт мазута на острове Тузла на трех километрах. Морскими судами фактов обнаружения нефтепродуктов в акватории не выявлено", - написала она в Telegram-канале.
Ситуация с разливов мазута на контроле 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.
За чистотой акватории Черного моря, его западного и южного побережья следят 23 судна, с воздуха мониторят ситуацию два вертолета Ми-8.
Для уборки мазута привлечено 846 человек. Всего обследовано 431,4 км береговой линии и 110,3 квадратных километра акватории. Собрано 7,92 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 8,5 км береговой линии. Осталось очистить 2,8 км на острове Тузла.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию
для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий
по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута
попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 января ведутся работы по механическому удалению мазута
, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога
протяженностью более 600 метров.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута
с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.