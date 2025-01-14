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При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области
При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области - РИА Новости Крым, 14.01.2025
При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области
На карьере в окрестностях села Сухоречье Томского района Томской области произошла детонация промышленной взрывчатки, погибли люди. Об этом сообщает официальный РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T18:22
2025-01-14T18:22
2025-01-14T18:22
томская область
новости
происшествия
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. На карьере в окрестностях села Сухоречье Томского района Томской области произошла детонация промышленной взрывчатки, погибли люди. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального Следственного управления СК России.В Следкоме уточняют, что погибли две человека. Следственным отделом по Ленинскому району города Томска СУ СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в ЛисичанскеВ Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшиеВзрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
томская область
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2025
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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томская область, новости, происшествия, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации)
При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области
При детонации промышленной взрывчатки в Томской области погибли люди