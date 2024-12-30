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Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:19
2024-12-30T21:22
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.По его данным, трагедия произошла в районе завода "Стекольный".По данным губернатора, трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медицинские учреждения региона. Врачи борются за их жизни и оказывают подросткам всю необходимую помощь. В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главного врача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Курской области боевики атаковали город Льгов. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, на месте работают экстренные службы, пока информации о раненых и жертвах не поступало.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), происшествия, леонид пасечник, новости, обстрелы всу, дети, взрыв, новые регионы россии
Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске

В Лисичанске семеро подростков ранены из-за подрыва неустановленного устройства - Пасечник

21:19 30.12.2024 (обновлено: 21:22 30.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС рядом с машиной скорой помощи
Сотрудник МЧС рядом с машиной скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.
По его данным, трагедия произошла в районе завода "Стекольный".
"Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода "Стекольный" получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства", - написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медицинские учреждения региона. Врачи борются за их жизни и оказывают подросткам всю необходимую помощь.
В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главного врача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В Курской области боевики атаковали город Льгов. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, на месте работают экстренные службы, пока информации о раненых и жертвах не поступало.
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ЛисичанскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияЛеонид ПасечникНовостиОбстрелы ВСУдетиВзрывНовые регионы России
 
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