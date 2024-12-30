https://crimea.ria.ru/20241230/semero-podrostkov-podorvalis-na-neustanovlennom-ustroystve-v-lisichanske-1143027742.html

Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске

Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске

Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T21:19

2024-12-30T21:19

2024-12-30T21:22

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

происшествия

леонид пасечник

новости

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.По его данным, трагедия произошла в районе завода "Стекольный".По данным губернатора, трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медицинские учреждения региона. Врачи борются за их жизни и оказывают подросткам всю необходимую помощь. В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главного врача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Курской области боевики атаковали город Льгов. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, на месте работают экстренные службы, пока информации о раненых и жертвах не поступало.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская народная республика (лнр), происшествия, леонид пасечник, новости, обстрелы всу, дети, взрыв, новые регионы россии