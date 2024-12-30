Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
В Лисичанске семеро подростков ранены из-за подрыва неустановленного устройства - Пасечник
21:19 30.12.2024 (обновлено: 21:22 30.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС рядом с машиной скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.
По его данным, трагедия произошла в районе завода "Стекольный".
"Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода "Стекольный" получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства", - написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медицинские учреждения региона. Врачи борются за их жизни и оказывают подросткам всю необходимую помощь.
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