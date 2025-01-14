Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
В акватории Севастополя собрали в море полторы тонны нефтесодержащих отходов
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута на побережье Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщает Морспаслужба.
"На данный момент обследовано 120,3 квадратных километра. Более 100 квадратных метров были локализованы и очищены от мазута. С момента загрязнения в этом районе было собрано 1515 кг нефтесодержащих отходов", – говорится в сообщении.
За последние сутки сообщений о новых загрязнениях не поступало.
На побережье Анапы в Краснодарском крае все загрязнения в акватории очищены, повторных не обнаружено.
За весь период специалисты Морспасслужбы собрали ручным способом почти 15 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлены 210 метров боновых заграждений.
"За минувшие сутки судами Морспасслужбы было обследовано 42 квадратных километра акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено", – добавили в ведомстве.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
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