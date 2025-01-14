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Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T17:04
2025-01-14T17:04
севастополь
морспасслужба
новости
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщает Морспаслужба.За последние сутки сообщений о новых загрязнениях не поступало.На побережье Анапы в Краснодарском крае все загрязнения в акватории очищены, повторных не обнаружено.За весь период специалисты Морспасслужбы собрали ручным способом почти 15 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлены 210 метров боновых заграждений.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, морспасслужба, новости, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе

В акватории Севастополя собрали в море полторы тонны нефтесодержащих отходов

17:04 14.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута на побережье Севастополя
Ликвидация мазута на побережье Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщает Морспаслужба.

"На данный момент обследовано 120,3 квадратных километра. Более 100 квадратных метров были локализованы и очищены от мазута. С момента загрязнения в этом районе было собрано 1515 кг нефтесодержащих отходов", – говорится в сообщении.

За последние сутки сообщений о новых загрязнениях не поступало.
На побережье Анапы в Краснодарском крае все загрязнения в акватории очищены, повторных не обнаружено.
За весь период специалисты Морспасслужбы собрали ручным способом почти 15 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлены 210 метров боновых заграждений.

"За минувшие сутки судами Морспасслужбы было обследовано 42 квадратных километра акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено", – добавили в ведомстве.

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
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СевастопольМорспасслужбаНовостиЭкологияПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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