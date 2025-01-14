https://crimea.ria.ru/20250114/kak-likvidiruyut-posledstviya-s-razliva-mazuta-v-sevastopole-1143340455.html

Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе

Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе

Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T17:04

2025-01-14T17:04

2025-01-14T17:04

севастополь

морспасслужба

новости

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Суда Морспаслужбы собрали более 1500 килограммов нефтесодержащих отходов в акватории Севастополя, от мазута очищена территория площадью более 100 квадратных метров. Об этом сообщает Морспаслужба.За последние сутки сообщений о новых загрязнениях не поступало.На побережье Анапы в Краснодарском крае все загрязнения в акватории очищены, повторных не обнаружено.За весь период специалисты Морспасслужбы собрали ручным способом почти 15 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлены 210 метров боновых заграждений.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морспасслужба, новости, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море