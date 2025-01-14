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"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:15
2025-01-14T19:21
владимир путин (политик)
новости
крым
россия
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
севастополь
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происшествия
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.Президент обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Российский лидер также еще раз поблагодарил волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, крым, россия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, севастополь, новости крыма, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море
"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе

Путин поручил провести весь спектр работ по ликвидации ЧС в Керченском проливе

19:15 14.01.2025 (обновлено: 19:21 14.01.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

"Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", – сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Президент обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.
"Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", – отметил Путин.
Российский лидер также еще раз поблагодарил волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Владимир Путин (политик)НовостиКрымРоссияЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеСевастопольНовости КрымаПроисшествияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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