https://crimea.ria.ru/20250114/zhdu-aktivnykh-deystviy--putin-o-likvidatsii-chs-v-kerchenskom-prolive-1143345977.html

"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе

"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 14.01.2025

"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:15

2025-01-14T19:15

2025-01-14T19:21

владимир путин (политик)

новости

крым

россия

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

севастополь

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происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.Президент обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Российский лидер также еще раз поблагодарил волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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