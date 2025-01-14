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Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
Валовый региональный продукт в Крыму за десять лет вырос почти в четыре раза, а в Севастополе – в девять раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:07
2025-01-14T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт в Крыму за десять лет вырос почти в четыре раза, а в Севастополе – в девять раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, отметил глава государства. Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза, добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), крым, севастополь, новости, новости крыма
Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин

Валовый региональный продукт в Крыму вырос почти в 4 раза с 2014 по 2023 годы – Путин

19:07 14.01.2025 (обновлено: 19:13 14.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт в Крыму за десять лет вырос почти в четыре раза, а в Севастополе – в девять раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"За десять лет, с 2014 по 2023 годы, кратно выросли объемы валового регионального продукта: в Крыму – в 3,7 раза, а в Севастополе – аж в 8,7 раза", – сказал президент.
Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, отметил глава государства. Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза, добавил президент.
"Эффективно работает механизм свободной экономической зоны. Причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", – подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)КрымСевастопольНовостиНовости Крыма
 
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