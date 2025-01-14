https://crimea.ria.ru/20250114/valovyy-regionalnyy-produkt-kryma-vyros-v-4-raza-za-10-let--putin--1143345728.html

Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин

Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин

Валовый региональный продукт в Крыму за десять лет вырос почти в четыре раза, а в Севастополе – в девять раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:07

2025-01-14T19:07

2025-01-14T19:13

владимир путин (политик)

крым

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт в Крыму за десять лет вырос почти в четыре раза, а в Севастополе – в девять раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, отметил глава государства. Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза, добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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