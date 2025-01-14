https://crimea.ria.ru/20250114/ssha-mogut-potrebovat-ot-kieva-priznat-poteryu-territoriy--belyy-dom-1143341766.html

США могут потребовать от Киева признать потерю территорий – Белый дом

США могут потребовать от Киева признать потерю территорий – Белый дом - РИА Новости Крым, 14.01.2025

США могут потребовать от Киева признать потерю территорий – Белый дом

США могли бы потребовать от украинского руководства признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не желают этого делать. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T17:40

2025-01-14T17:40

2025-01-14T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. США могли бы потребовать от украинского руководства признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не желают этого делать. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.В то же время, по словам Салливана, такое требование было бы ненадлежащим использованием американского влияния."Я не думаю, что США должны говорить Украине: "Вы просто должны сдаться. Мы закончим, если вы не сдадитесь", – сказал представитель Белого дома.Он добавил, что Вашингтон не считает правильным диктовать Киеву, какими должны быть точные условия или формат переговоров, если только конфликт на Украине не втянет США в войну.Администрация президента Джо Байдена не намерена увязывать оказание военной помощи Киеву с требованием о ведении переговоров с Россией, добавил Салливан.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины.В конце марта Зеленский впервые сказал, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – ПатрушевЛавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, джейк салливан, украина, россия