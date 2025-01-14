Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
Россия изучит позицию Трампа по Украине после его вступления в должность – Лавров
13:26 14.01.2025 (обновлено: 13:28 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"Когда Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать. Все то, что сейчас говорится, это говорится в рамках подготовки к инаугурации, в рамках подготовки к серьезным делам", - сказал министр.
Лавров отметил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив".
"Президент (России Владимир) Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с Трампом – ред.), но пока предложений не было", – констатировал он.
В то же время, по словам министра, сам факт того, что представители команды избранного президента США стали больше упоминать реалии на земле, "наверное, заслуживает приветствия".
Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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