https://crimea.ria.ru/20250114/lavrov-otsenil-initsiativy-trampa-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-1143334506.html

Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T13:26

2025-01-14T13:26

2025-01-14T13:28

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир путин (политик)

россия

сша

дональд трамп

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Лавров отметил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив"."Президент (России Владимир) Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с Трампом – ред.), но пока предложений не было", – констатировал он.В то же время, по словам министра, сам факт того, что представители команды избранного президента США стали больше упоминать реалии на земле, "наверное, заслуживает приветствия".Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, новости, украина