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Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T13:26
2025-01-14T13:28
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
политика
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Лавров отметил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив"."Президент (России Владимир) Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с Трампом – ред.), но пока предложений не было", – констатировал он.В то же время, по словам министра, сам факт того, что представители команды избранного президента США стали больше упоминать реалии на земле, "наверное, заслуживает приветствия".Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, новости, украина
Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Россия изучит позицию Трампа по Украине после его вступления в должность – Лавров

13:26 14.01.2025 (обновлено: 13:28 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"Когда Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать. Все то, что сейчас говорится, это говорится в рамках подготовки к инаугурации, в рамках подготовки к серьезным делам", - сказал министр.
Лавров отметил, что российская сторона "будет ждать конкретных инициатив".
"Президент (России Владимир) Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с Трампом – ред.), но пока предложений не было", – констатировал он.
В то же время, по словам министра, сам факт того, что представители команды избранного президента США стали больше упоминать реалии на земле, "наверное, заслуживает приветствия".
Ранее Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Путин (политик)РоссияСШАДональд ТрампПолитикаНовостиУкраина
 
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