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ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд
ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 14.01.2025
ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд
Житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T16:52
2025-01-14T16:52
2025-01-14T16:52
симферополь
дтп
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.Трое подростков в результате столкновения погибли на месте. Еще один юноша скончался от травм в районной больнице.В Следкоме уточняют, что следователи допросили родственников пострадавших и свидетелей. Также были осмотрены транспортные средства и записи с видеорегистраторов. Проведен ряд необходимых судебных экспертиз.В прокуратуре уточняют, что скорость движения автомобиля Skoda в момент столкновения составляла 161 км/ч. В ходе расследования обвиняемый был заключен под стражу.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила 8-летнего ребенка на "зебре"Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговорВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, дтп, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, нижнегорский район
ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд
В Симферополе за смертельное ДТП с гибелью четырех подростков пойдет под суд житель города
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.
"Расследованием установлено, что 27 октября прошлого года примерно в 23:00 водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по автодороге между селами Заречье и Косточковка в Нижнегорском районе в направлении города Белогорска, совершил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, которые находились на проезжей части", – сообщает прокуратура Крыма.
Трое подростков в результате столкновения погибли на месте. Еще один юноша скончался от травм в районной больнице.
В Следкоме уточняют, что следователи допросили родственников пострадавших и свидетелей. Также были осмотрены транспортные средства и записи с видеорегистраторов. Проведен ряд необходимых судебных экспертиз.
"Установлено, что обвиняемый располагал технической возможностью предотвратить столкновение с транспортными средствами", – отмечают в СК.
В прокуратуре уточняют, что скорость движения автомобиля Skoda в момент столкновения составляла 161 км/ч. В ходе расследования обвиняемый был заключен под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения.
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