https://crimea.ria.ru/20250114/dtp-s-gibelyu-chetyrekh-podrostkov-zhitel-simferopolya-poydet-pod-sud-1143340218.html

ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд

ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 14.01.2025

ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд

Житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T16:52

2025-01-14T16:52

2025-01-14T16:52

симферополь

дтп

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

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новости крыма

нижнегорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд за ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли подростки. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.Трое подростков в результате столкновения погибли на месте. Еще один юноша скончался от травм в районной больнице.В Следкоме уточняют, что следователи допросили родственников пострадавших и свидетелей. Также были осмотрены транспортные средства и записи с видеорегистраторов. Проведен ряд необходимых судебных экспертиз.В прокуратуре уточняют, что скорость движения автомобиля Skoda в момент столкновения составляла 161 км/ч. В ходе расследования обвиняемый был заключен под стражу.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила 8-летнего ребенка на "зебре"Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговорВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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