https://crimea.ria.ru/20250113/pyanyy-za-rulem-sbil-podrostka-na-mopede-zhitelyu-kryma-vynesli-prigovor-1143287473.html

Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор

Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор

34-летний житель Черноморского района Крыма осужден за ДТП в пьяном виде, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает на своем сайте... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T14:09

2025-01-13T14:09

2025-01-13T14:09

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

приговор

прокуратура республики крым

черноморский район

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. 34-летний житель Черноморского района Крыма осужден за ДТП в пьяном виде, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает на своем сайте республиканская прокуратура.Несовершеннолетний парень получил тяжкие телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб головного мозга.По информации следствия, обвиняемый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в июне 2023 года снова сел за руль пьяным. В результате и произошло ДТП, при этом проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.Суд признал его виновным по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".Виновный приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами сроком на 2,5 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении. В прокуратуре отмечают, что приговор не вступил в законную силу.Автомобиль ВАЗ 211340 у него конфискован в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиВ Севастополе иномарка сбила 13-летнего подросткаСтрашная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, приговор, прокуратура республики крым, черноморский район, закон и право