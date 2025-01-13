Рейтинг@Mail.ru
Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250113/pochti-80-mln-vydelili-na-likvidatsiyu-vybrosa-mazuta-v-sevastopole-1143308690.html
Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T19:51
2025-01-13T19:51
севастополь
новости
правительство севастополя
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143282411_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d0a92c9ad9d206c12942b67d7b2c3404.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства региона.Сейчас основные усилия сконцентрированы на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня вывезли мешки из Качи, с Фиолента и Балаклавы. Суммарно с начала работ вывезли более 158 тонн грунта, загрязненного мазутом. Боновые заграждения установлены в Круглой бухте: сейчас специалисты изучают возможность закрыть бонами другие бухты, уточнил глава региона.И отметил, что вместе со специальными службами на пляжах работают волонтеры, их обеспечивают средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимым инвентарем, на сегодняшний день СИЗы есть в достаточном количестве. Также продолжается работа ветеринаров и волонтеров в клинике на Могилевской, 16. Сегодня на реабилитации находятся 32 пострадавшие от мазута птицы.В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
https://crimea.ria.ru/20250113/vtoraya-zhizn-mazuta-kak-v-krymu-delayut-udobreniya-iz-nefti-1143297522.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143282411_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d5602941b374faad06f458133005c1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, правительство севастополя, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе

В Севастополе на ликвидацию последствий выброса мазута выделили почти 80 миллионов рублей

19:51 13.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута на побережье Севастополя
Ликвидация мазута на побережье Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства региона.
"Выделили 78 миллионов рублей для финансирования расходов на ликвидацию последствий выброса мазута на побережье: на транспортировку и утилизацию отходов, на закупку средств защиты и инвентаря, на перевозку волонтеров, на организацию помощи птицам. В дальнейшем будем обращаться к федеральным органам власти, чтобы возместить эти затраты в рамках ЧС", – сказано в сообщении
Сейчас основные усилия сконцентрированы на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня вывезли мешки из Качи, с Фиолента и Балаклавы. Суммарно с начала работ вывезли более 158 тонн грунта, загрязненного мазутом. Боновые заграждения установлены в Круглой бухте: сейчас специалисты изучают возможность закрыть бонами другие бухты, уточнил глава региона.
И отметил, что вместе со специальными службами на пляжах работают волонтеры, их обеспечивают средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимым инвентарем, на сегодняшний день СИЗы есть в достаточном количестве. Также продолжается работа ветеринаров и волонтеров в клинике на Могилевской, 16. Сегодня на реабилитации находятся 32 пострадавшие от мазута птицы.
В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
Производство удобрений из мазута - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
18:07
"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
 
СевастопольНовостиПравительство СевастополяЭкологияПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
21:51Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
21:34Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:31Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
21:16ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
20:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:54Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
20:29Крымский мост закрыт для движения автотранспорта
20:23В Севастополе остановили движение морского транспорта
20:11Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
19:51Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
19:31Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
19:10В Саках достроили современные очистные сооружения
18:48Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
18:25Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
18:07"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
17:43Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза
17:31В Херсонской области усилят систему ПВО
17:11Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
16:43Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Лента новостейМолния