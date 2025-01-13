Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
В Севастополе на ликвидацию последствий выброса мазута выделили почти 80 миллионов рублей
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута на побережье Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства региона.
"Выделили 78 миллионов рублей для финансирования расходов на ликвидацию последствий выброса мазута на побережье: на транспортировку и утилизацию отходов, на закупку средств защиты и инвентаря, на перевозку волонтеров, на организацию помощи птицам. В дальнейшем будем обращаться к федеральным органам власти, чтобы возместить эти затраты в рамках ЧС", – сказано в сообщении
Сейчас основные усилия сконцентрированы на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня вывезли мешки из Качи, с Фиолента и Балаклавы. Суммарно с начала работ вывезли более 158 тонн грунта, загрязненного мазутом. Боновые заграждения установлены в Круглой бухте: сейчас специалисты изучают возможность закрыть бонами другие бухты, уточнил глава региона.
И отметил, что вместе со специальными службами на пляжах работают волонтеры, их обеспечивают средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимым инвентарем, на сегодняшний день СИЗы есть в достаточном количестве. Также продолжается работа ветеринаров и волонтеров в клинике на Могилевской, 16. Сегодня на реабилитации находятся 32 пострадавшие от мазута птицы.
В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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