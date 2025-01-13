https://crimea.ria.ru/20250113/pochti-80-mln-vydelili-na-likvidatsiyu-vybrosa-mazuta-v-sevastopole-1143308690.html

Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе

Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе

На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T19:51

2025-01-13T19:51

2025-01-13T19:51

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разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На ликвидацию последствий выброса мазута в Севастополе выделили 78 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства региона.Сейчас основные усилия сконцентрированы на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня вывезли мешки из Качи, с Фиолента и Балаклавы. Суммарно с начала работ вывезли более 158 тонн грунта, загрязненного мазутом. Боновые заграждения установлены в Круглой бухте: сейчас специалисты изучают возможность закрыть бонами другие бухты, уточнил глава региона.И отметил, что вместе со специальными службами на пляжах работают волонтеры, их обеспечивают средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимым инвентарем, на сегодняшний день СИЗы есть в достаточном количестве. Также продолжается работа ветеринаров и волонтеров в клинике на Могилевской, 16. Сегодня на реабилитации находятся 32 пострадавшие от мазута птицы.В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, правительство севастополя, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море