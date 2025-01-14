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В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон
В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон
В Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр задержаны трое приезжих мужчин. Об этом сообщает местное управление МВД России. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T10:44
2025-01-14T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр задержаны трое приезжих мужчин. Об этом сообщает местное управление МВД России.Отмечается, что казино работало на территории Гагаринского района города. Незаконную организацию и проведение азартных игр пресекли оперативники севастопольского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями регионального подразделения СК России. Силовую поддержку оказали спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол"."В помещении салона обнаружено и изъято компьютерное оборудование для проведения азартных игр, оргтехника, средства связи, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточняют силовики.В полиции отмечают, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Все собранные материалы переданы в следственный орган для принятия решения.В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекОрганизатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
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севастополь, азартные игры, происшествия, умвд россии по севастополю, новости севастополя, общество, новости крыма, крым
В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон

В Севастополе трое приезжих арестованы за организацию подпольного игорного салона

10:44 14.01.2025 (обновлено: 10:45 14.01.2025)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержаны организаторы азартных игр
В Севастополе задержаны организаторы азартных игр
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр задержаны трое приезжих мужчин. Об этом сообщает местное управление МВД России.
Отмечается, что казино работало на территории Гагаринского района города.

"Правоохранителями установлена причастность к деятельности подпольного салона троих приезжих мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, которые исполняли обязанности управляющих нелегальным заведением и обеспечивали его функционирование, а также привлечение новых клиентов", - говорится в сообщении.

Незаконную организацию и проведение азартных игр пресекли оперативники севастопольского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями регионального подразделения СК России. Силовую поддержку оказали спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол".
"В помещении салона обнаружено и изъято компьютерное оборудование для проведения азартных игр, оргтехника, средства связи, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточняют силовики.
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержаны организаторы азартных игр
В Севастополе задержаны организаторы азартных игр
© Полиция Севастополя
В Севастополе задержаны организаторы азартных игр
В полиции отмечают, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Все собранные материалы переданы в следственный орган для принятия решения.
В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов.
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