https://crimea.ria.ru/20250114/v-sevastopole-politsiya-nakryla-podpolnyy-igornyy-salon-1143327258.html

В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон

В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон

В Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр задержаны трое приезжих мужчин. Об этом сообщает местное управление МВД России. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T10:44

2025-01-14T10:44

2025-01-14T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе за организацию и незаконное проведение азартных игр задержаны трое приезжих мужчин. Об этом сообщает местное управление МВД России.Отмечается, что казино работало на территории Гагаринского района города. Незаконную организацию и проведение азартных игр пресекли оперативники севастопольского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями регионального подразделения СК России. Силовую поддержку оказали спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол"."В помещении салона обнаружено и изъято компьютерное оборудование для проведения азартных игр, оргтехника, средства связи, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - уточняют силовики.В полиции отмечают, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Все собранные материалы переданы в следственный орган для принятия решения.В октябре прошлого года в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в Симферополе будут судить девятерых членов преступной группы за организацию подпольных игровых клубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекОрганизатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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