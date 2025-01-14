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Часть Севастополя во вторник обесточена - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Часть Севастополя во вторник обесточена
Часть Севастополя во вторник обесточена - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Часть Севастополя во вторник обесточена
Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T09:13
2025-01-14T09:13
севастополь
новости
электричество
электроэнергия
электросети
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отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".По данным предприятия, подачу электричества ограничат 14 января до 17:00. В частности, света не будет по ряду домов на бульваре Гидронавтов, на территории садовых товариществ "Корабел", "Родник" и "Золотая балка", частично в проездах Стрелковом и Фрегатном, по улицам Полевой, Ивана Франко, Урожайной, Коцюбинского, Котляревского, Василия Шукшина, Тайфунной, Виноградной, Паши Ангелиной, Дуплия, Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина, в Компасном переулке.Также в указанное время уличное освещение будет отсутствовать на седьмом и десятом километрах Балаклавского шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, электричество, электроэнергия, электросети, лэп, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя
Часть Севастополя во вторник обесточена

В части Севастополя отключено электричество

09:13 14.01.2025
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, подачу электричества ограничат 14 января до 17:00. В частности, света не будет по ряду домов на бульваре Гидронавтов, на территории садовых товариществ "Корабел", "Родник" и "Золотая балка", частично в проездах Стрелковом и Фрегатном, по улицам Полевой, Ивана Франко, Урожайной, Коцюбинского, Котляревского, Василия Шукшина, Тайфунной, Виноградной, Паши Ангелиной, Дуплия, Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина, в Компасном переулке.
Также в указанное время уличное освещение будет отсутствовать на седьмом и десятом километрах Балаклавского шоссе.
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