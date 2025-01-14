https://crimea.ria.ru/20250114/chast-sevastopolya-vo-vtornik-obestochena-1143289332.html

Часть Севастополя во вторник обесточена

Часть Севастополя во вторник обесточена - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Часть Севастополя во вторник обесточена

Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T09:13

2025-01-14T09:13

2025-01-14T09:13

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".По данным предприятия, подачу электричества ограничат 14 января до 17:00. В частности, света не будет по ряду домов на бульваре Гидронавтов, на территории садовых товариществ "Корабел", "Родник" и "Золотая балка", частично в проездах Стрелковом и Фрегатном, по улицам Полевой, Ивана Франко, Урожайной, Коцюбинского, Котляревского, Василия Шукшина, Тайфунной, Виноградной, Паши Ангелиной, Дуплия, Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина, в Компасном переулке.Также в указанное время уличное освещение будет отсутствовать на седьмом и десятом километрах Балаклавского шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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