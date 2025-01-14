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Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск
Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск
Российские и белорусские военные проведут тренировку совместной группировки сил в интересах Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T09:43
2025-01-14T09:43
2025-01-14T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Российские и белорусские военные проведут тренировку совместной группировки сил в интересах Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск проходит в Минске.С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий.Отмечается, что тренировка является частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории БелоруссииГенеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025" в октябре, заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовкуБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"Лукашенко назвал главный провал Запада
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союзное государство, россия, белоруссия, вооруженные силы россии, новости, учения, безопасность
Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск
Россия и Белоруссия отрабатывают применение совместной группы войск - Минобороны
09:43 14.01.2025 (обновлено: 09:44 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Российские и белорусские военные проведут тренировку совместной группировки сил в интересах Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск проходит в Минске.
С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий.
Отмечается, что тренировка является частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории Белоруссии
Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025"
в октябре, заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".
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