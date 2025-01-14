https://crimea.ria.ru/20250114/rossiyskie-i-belorusskie-voennye-otrabatyvayut-sovmestnye-deystviya-1143317522.html

Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск

Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск

Российские и белорусские военные проведут тренировку совместной группировки сил в интересах Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T09:43

2025-01-14T09:43

2025-01-14T09:44

союзное государство

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белоруссия

вооруженные силы россии

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Российские и белорусские военные проведут тренировку совместной группировки сил в интересах Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск проходит в Минске.С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий.Отмечается, что тренировка является частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории БелоруссииГенеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025" в октябре, заявлял министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовкуБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"Лукашенко назвал главный провал Запада

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белоруссия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, россия, белоруссия, вооруженные силы россии, новости, учения, безопасность