https://crimea.ria.ru/20250114/sotrudnik-krymenergo-oshtrafovan-za-opasnye-transformatornye-kamery-1143323487.html

Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры

Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры

В адрес "Крымэнерго" прокуратура внесла представление из-за открытых трансформаторных камер в Красноперекопске. Об этом сообщает республиканского надзорное... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T10:06

2025-01-14T10:06

2025-01-14T10:06

крым

красноперекопск

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В адрес "Крымэнерго" прокуратура внесла представление из-за открытых трансформаторных камер в Красноперекопске. Об этом сообщает республиканского надзорное ведомство.По информации прокуратуры, представление в адрес "Крымэнерго" находится на рассмотрении. При этом по постановлению заместителя межрайонного прокурора виновное должностное лицо оштрафовано за нарушение правил пользования эксплуатации энергопотребляющих установок.В октябре прошлого года в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. 17-летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.В мае в Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара токомКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потопРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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