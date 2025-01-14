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Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
В адрес "Крымэнерго" прокуратура внесла представление из-за открытых трансформаторных камер в Красноперекопске. Об этом сообщает республиканского надзорное... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T10:06
2025-01-14T10:06
крым
красноперекопск
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В адрес "Крымэнерго" прокуратура внесла представление из-за открытых трансформаторных камер в Красноперекопске. Об этом сообщает республиканского надзорное ведомство.По информации прокуратуры, представление в адрес "Крымэнерго" находится на рассмотрении. При этом по постановлению заместителя межрайонного прокурора виновное должностное лицо оштрафовано за нарушение правил пользования эксплуатации энергопотребляющих установок.В октябре прошлого года в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. 17-летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.В мае в Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара токомКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потопРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
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РИА Новости Крым
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крым, красноперекопск, гуп рк "крымэнерго", происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры

В Крыму прокуратура внесла представление "Крымэнерго" за открытые трансформаторные камеры

10:06 14.01.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТрансформатор
Трансформатор
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В адрес "Крымэнерго" прокуратура внесла представление из-за открытых трансформаторных камер в Красноперекопске. Об этом сообщает республиканского надзорное ведомство.
"Установлено, что трансформаторные камеры находятся в открытом виде, отсутствуют наддверные замки, что позволяет неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно находится в помещении", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, представление в адрес "Крымэнерго" находится на рассмотрении. При этом по постановлению заместителя межрайонного прокурора виновное должностное лицо оштрафовано за нарушение правил пользования эксплуатации энергопотребляющих установок.
В октябре прошлого года в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. 17-летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.
В мае в Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции.
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КрымКрасноперекопскГУП РК "Крымэнерго"ПроисшествияПрокуратура Республики КрымОбществоНовости Крыма
 
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