Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент
Агент Киева арестован за попытку отравить работников оборонного предприятия под Ярославлем
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя Ярославского областного суда пишет РИА Новости.
ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Задержан гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.
"Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений…, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года", - сообщили в суде.
Отмечается, что фигурант обвиняется сразу по трем статьям - в приготовлении и покушении на преступление, в террористическом акте и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: