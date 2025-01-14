https://crimea.ria.ru/20250114/terakt-s-ispolzovaniem-toksichnykh-veschestv--arestovan-ukrainskiy-agent-1143327957.html

Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент

Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент

Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T10:54

2025-01-14T10:54

2025-01-14T10:54

ярославская область

происшествия

теракт

антитеррор

правосудие

суд

приговор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя Ярославского областного суда пишет РИА Новости.ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Задержан гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.Отмечается, что фигурант обвиняется сразу по трем статьям - в приготовлении и покушении на преступление, в террористическом акте и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины пойдет под суд за ложное сообщение о терактеТеракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делуВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт

ярославская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия, теракт, антитеррор, правосудие, суд, приговор, новости