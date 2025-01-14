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Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент
Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент
Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T10:54
2025-01-14T10:54
ярославская область
происшествия
теракт
антитеррор
правосудие
суд
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя Ярославского областного суда пишет РИА Новости.ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Задержан гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.Отмечается, что фигурант обвиняется сразу по трем статьям - в приготовлении и покушении на преступление, в террористическом акте и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины пойдет под суд за ложное сообщение о терактеТеракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делуВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
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РИА Новости Крым
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ярославская область, происшествия, теракт, антитеррор, правосудие, суд, приговор, новости
Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент

Агент Киева арестован за попытку отравить работников оборонного предприятия под Ярославлем

10:54 14.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Суд на семь месяцев арестовал украинского агента за подготовку теракта с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя Ярославского областного суда пишет РИА Новости.
ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Задержан гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия.
"Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений…, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года", - сообщили в суде.
Отмечается, что фигурант обвиняется сразу по трем статьям - в приготовлении и покушении на преступление, в террористическом акте и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
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