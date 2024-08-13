https://crimea.ria.ru/20240813/skolko-teraktov-predotvratili-v-rossii-s-nachala-goda-1139561085.html
Сколько терактов предотвратили в России с начала года
Сколько терактов предотвратили в России с начала года - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Сколько терактов предотвратили в России с начала года
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T12:00
2024-08-13T12:00
2024-08-13T12:00
национальный антитеррористический комитет (нак).
россия
антитеррор
терроризм
безопасность
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_32004c55d11022e93d963e5caa78980c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, сообщает пресс-служба ведомства.По его словам, за подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособничества задержаны более 1050 лиц.По указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов. Бортников добавил, что в России сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама. Они подыскивают исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионкуСуд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в МосквеАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c494b9ef0756fbd1804676552e716193.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, антитеррор, терроризм, безопасность, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников
Сколько терактов предотвратили в России с начала года
В России с начала года предотвращено 110 терактов с участием завербованных граждан – НАК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, сообщает пресс-служба ведомства.
"Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность. С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", - сказал Бортников на заседании ведомства.
По его словам, за подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособничества задержаны более 1050 лиц.
По указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.
Бортников добавил, что в России сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама. Они подыскивают исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.
По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.
В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны
трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.
Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде
по указанию спецслужб Украины.
В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.
Читайте также на РИА Новости Крым: