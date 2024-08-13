https://crimea.ria.ru/20240813/skolko-teraktov-predotvratili-v-rossii-s-nachala-goda-1139561085.html

Сколько терактов предотвратили в России с начала года

Сколько терактов предотвратили в России с начала года - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Сколько терактов предотвратили в России с начала года

С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T12:00

2024-08-13T12:00

2024-08-13T12:00

национальный антитеррористический комитет (нак).

россия

антитеррор

терроризм

безопасность

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, сообщает пресс-служба ведомства.По его словам, за подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособничества задержаны более 1050 лиц.По указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов. Бортников добавил, что в России сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама. Они подыскивают исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионкуСуд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в МосквеАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, антитеррор, терроризм, безопасность, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников