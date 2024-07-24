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Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве
Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве
Подозреваемый в подрыве машины с двумя людьми в Москве заочно арестован решением Замоскворецкого суда Москвы. Мужчине грозит пожизненный срок заключения,... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T19:52
2024-07-24T19:52
2024-07-24T19:52
суд
москва
происшествия
закон и право
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подозреваемый в подрыве машины с двумя людьми в Москве заочно арестован решением Замоскворецкого суда Москвы. Мужчине грозит пожизненный срок заключения, сообщили в пресс-службе суда с среду.Там уточнили, что он объявлен в международный розыск.Фигурант дела подозревается в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованным группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженным с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Личность исполнителя была установлена. Также установлен и осмотрен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию. Он был задержан полицией страны в турецком городе Бодрум после получения информации от российского отделения Интерпола о розыске россиянина в связи с терактом в Москве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, москва, происшествия, закон и право, взрыв, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), арест
Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве
Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве машины с двумя людьми в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подозреваемый в подрыве машины с двумя людьми в Москве заочно арестован решением Замоскворецкого суда Москвы. Мужчине грозит пожизненный срок заключения, сообщили в пресс-службе суда с среду.
Там уточнили, что он объявлен в международный розыск.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", - рассказал представитель суда РИА Новости.
Фигурант дела подозревается в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованным группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженным с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.
По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.
Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Личность исполнителя была установлена
. Также установлен и осмотрен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию
. Он был задержан
полицией страны в турецком городе Бодрум после получения информации от российского отделения Интерпола о розыске россиянина в связи с терактом в Москве.