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Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших
Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших
Два человека ранены в результате взрыва автомобиля на одной из парковок на севере Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T08:48
2024-07-24T08:48
2024-07-24T08:54
москва
происшествия
новости
взрыв
ирина волк
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека ранены в результате взрыва автомобиля на одной из парковок на севере Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пострадавшие доставлены в больницу. Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления.В свою очередь в СК России уточнили, что пострадавшие - владелец авто и его пассажир.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшиеТри человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, новости, взрыв, ирина волк, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших
Два человека ранены в результате взрыва авто на севере Москвы
08:48 24.07.2024 (обновлено: 08:54 24.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека ранены в результате взрыва автомобиля на одной из парковок на севере Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадали два человека", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Пострадавшие доставлены в больницу. Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления.
В свою очередь в СК России уточнили, что пострадавшие - владелец авто и его пассажир.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении Следкома.
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