https://crimea.ria.ru/20240724/avtomobil-vzorvalsya-na-severe-moskvy-dvoe-postradavshikh-1139088598.html

Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших

Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших

Два человека ранены в результате взрыва автомобиля на одной из парковок на севере Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T08:48

2024-07-24T08:48

2024-07-24T08:54

москва

происшествия

новости

взрыв

ирина волк

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_6ce19b931526682b9a2ff216ee0e237d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека ранены в результате взрыва автомобиля на одной из парковок на севере Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пострадавшие доставлены в больницу. Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления.В свою очередь в СК России уточнили, что пострадавшие - владелец авто и его пассажир.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшиеТри человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, новости, взрыв, ирина волк, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)