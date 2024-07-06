https://crimea.ria.ru/20240706/tri-cheloveka-postradali-ot-vzryva-gaza-na-nasosnoy-stantsii-v-volgograde-1138652122.html

Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде

Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде

Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T14:59

2024-07-06T14:59

2024-07-06T15:02

газ

взрыв

волгоград

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской областиПо информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.Читайте также на РИА Новости Крым: Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди

https://crimea.ria.ru/20240125/chp-na-nasosnoy-stantsii-v-novotroitske-pogibli-dva-cheloveka-1134463241.html

волгоград

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2024

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газ, взрыв, волгоград, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости