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Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T14:59
2024-07-06T14:59
2024-07-06T15:02
газ
взрыв
волгоград
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской областиПо информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.Читайте также на РИА Новости Крым: Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди
https://crimea.ria.ru/20240125/chp-na-nasosnoy-stantsii-v-novotroitske-pogibli-dva-cheloveka-1134463241.html
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газ, взрыв, волгоград, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - ГУ МЧС
14:59 06.07.2024 (обновлено: 15:02 06.07.2024)