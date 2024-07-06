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Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T14:59
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газ
взрыв
волгоград
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской областиПо информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.Читайте также на РИА Новости Крым: Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди
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газ, взрыв, волгоград, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде

Три человека пострадали от взрыва газа на насосной станции в Волгограде - ГУ МЧС

14:59 06.07.2024 (обновлено: 15:02 06.07.2024)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области

"Поступила информация, что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции", - сообщили в МЧС.

По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
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