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Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди
Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди
Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще семь человек. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:44
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оренбургская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.На месте происшествия работают 77 спасателей и более 20 единиц техники, сообщает главное управление МЧС по региону.В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле.
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оренбургская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия
Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди

Семь человек могут находиться под завалами рухнувшей насосной станции под Оренбургом

10:44 25.01.2024 (обновлено: 10:47 25.01.2024)
 
© ГУ МЧС России по Оренбургской областиЗдание насосной станции рухнуло в городе Новотроицк Оренбургской области
Здание насосной станции рухнуло в городе Новотроицк Оренбургской области
© ГУ МЧС России по Оренбургской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В городе Новотроицк обрушилась канализационно-насосная станция. Пострадали три человека, один из них госпитализирован. Под завалами могут находиться семь человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают 77 спасателей и более 20 единиц техники, сообщает главное управление МЧС по региону.
В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле.
 
Оренбургская областьПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Россия
 
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