https://crimea.ria.ru/20240125/zdanie-nasosnoy-stantsii-rukhnulo-v-orenburzhe--pod-zavalami-ostayutsya-lyudi-1134446328.html

Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди

Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются люди

Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще семь человек. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T10:44

2024-01-25T10:44

2024-01-25T10:47

оренбургская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134446412_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5ba2c1e9df55f15859c67fcc812a910e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.На месте происшествия работают 77 спасателей и более 20 единиц техники, сообщает главное управление МЧС по региону.В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле.

оренбургская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия