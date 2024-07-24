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Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T17:56
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турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Личность исполнителя была установлена. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию.
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РИА Новости Крым
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турция, в мире, происшествия, новости
Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины с людьми в Москве

17:56 24.07.2024 (обновлено: 18:09 24.07.2024)
 
© МВД ТурцииПодозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
© МВД Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости.
"Сегодня в 10.30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы, и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — написал он в соцсети X.
Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.
Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Личность исполнителя была установлена. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию.
 
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