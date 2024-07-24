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Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T17:56

2024-07-24T17:56

2024-07-24T18:09

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Личность исполнителя была установлена. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию.

турция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, новости