Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины с людьми в Москве
17:56 24.07.2024 (обновлено: 18:09 24.07.2024)
© МВД ТурцииПодозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
© МВД Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В городе Бодрум в Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишет РИА Новости.
"Сегодня в 10.30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы, и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — написал он в соцсети X.
Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв. По данным МВД России, причиной стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.
Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие – владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Личность исполнителя была установлена. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, подозреваемый исполнитель успел выехать в Турцию.