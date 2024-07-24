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Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:57
2024-07-24T14:57
ск рф (следственный комитет российской федерации)
москва
происшествия
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления СК, добавили в ведомстве.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.По данным МВД России, произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, происшествия, взрыв, новости
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве

Следствие установило личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

14:57 24.07.2024
 
© СК РФСледователи работают на месте подрыва авто в Москве
Следователи работают на месте подрыва авто в Москве
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления СК, добавили в ведомстве.
Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.
По данным МВД России, произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.
Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МоскваПроисшествияВзрывНовости
 
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