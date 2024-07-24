https://crimea.ria.ru/20240724/ustanovlena-lichnost-podozrevaemogo-v-podryve-avto-v-moskve-1139099232.html
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:57
2024-07-24T14:57
2024-07-24T14:57
ск рф (следственный комитет российской федерации)
москва
происшествия
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139099347_0:4:1260:712_1920x0_80_0_0_74d6d1f3065d94c59dc296d55a6a4b06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления СК, добавили в ведомстве.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.По данным МВД России, произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139099347_153:0:1106:715_1920x0_80_0_0_779f0b72a63285d8d00e2ac95258d6ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, происшествия, взрыв, новости
Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве
Следствие установило личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления СК, добавили в ведомстве.
Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.
По данным МВД России, произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.
Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.