https://crimea.ria.ru/20240724/ustanovlena-lichnost-podozrevaemogo-v-podryve-avto-v-moskve-1139099232.html

Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве

Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Установлена личность подозреваемого в подрыве авто в Москве

Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:57

2024-07-24T14:57

2024-07-24T14:57

ск рф (следственный комитет российской федерации)

москва

происшествия

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Следователи установили личность предполагаемого исполнителя подрыва иномарки на севере Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления СК, добавили в ведомстве.Утром в среду на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв.По данным МВД России, произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в машине.Ранения получили два человека, их доставили в больницу. Пострадавшие - владелец авто и его пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, происшествия, взрыв, новости