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Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу
Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу
Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Об этом со ссылкой на Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:39
2025-01-09T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Об этом со ссылкой на Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону пишет РИА Новости.3 декабря Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьян, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрие Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого не знал об их планах. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаВСУ атаковали железнодорожный паром в порту "Кавказ"
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, южный окружной военный суд, теракт, правосудие, происшествия, ростов-на-дону, новости, новости крыма
Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу

Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту состоится 21 января

10:39 09.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Первое слушание о теракте на Крымском мосту в 2022 году назначено на 21 января. Об этом со ссылкой на Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону пишет РИА Новости.
3 декабря Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьян, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрие Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
"Первое слушание по существу назначено на 21 января", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого не знал об их планах. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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Крымский мостКрымЮжный окружной военный судТерактПравосудиеПроисшествияРостов-на-ДонуНовостиНовости Крыма
 
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