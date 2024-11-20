https://crimea.ria.ru/20241120/uchitel-istorii-osuzhden-za-opravdanie-terakta-na-krymskom-mostu-1142013457.html

Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту

Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту

За публичное оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории и обществознания из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T21:20

2024-11-20T21:20

2024-11-20T21:25

крымский мост

теракт

терроризм

екатеринбург

новости

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центральный военный округ

антитеррор

приговор

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. За публичное оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории и обществознания из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный суд пишет РИА Новости.Отмечается, что педагог во время урока в девятом классе, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности".Он признан виновным в публичном оправдании терроризма.Уточняется, что осужденный также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, теракт, терроризм, екатеринбург, новости, суд, центральный военный округ, антитеррор, приговор, правосудие