https://crimea.ria.ru/20241120/uchitel-istorii-osuzhden-za-opravdanie-terakta-na-krymskom-mostu-1142013457.html
Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту
Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту
За публичное оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории и обществознания из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T21:20
2024-11-20T21:20
2024-11-20T21:25
крымский мост
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центральный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. За публичное оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории и обществознания из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный суд пишет РИА Новости.Отмечается, что педагог во время урока в девятом классе, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности".Он признан виновным в публичном оправдании терроризма.Уточняется, что осужденный также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, теракт, терроризм, екатеринбург, новости, суд, центральный военный округ, антитеррор, приговор, правосудие
Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту
За оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории из Екатеринбурга
21:20 20.11.2024 (обновлено: 21:25 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. За публичное оправдание теракта на Крымском мосту осужден учитель истории и обществознания из Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на Центральный окружной военный суд пишет РИА Новости.
Отмечается, что педагог во время урока в девятом классе, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности".
Он признан виновным в публичном оправдании терроризма.
"Мужчине назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда и направлен к месту отбывания наказания под конвоем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденный также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.
Теракт на Крымском мосту произошел
утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил
о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил
срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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