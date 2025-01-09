https://crimea.ria.ru/20250109/mazutnoe-zagryaznenie-v-krymu-i-na-kubani---novye-dannye-ot-mchs-1143201819.html

Мазутное загрязнение в Крыму и на Кубани - новые данные от МЧС

Мазутное загрязнение в Крыму и на Кубани - новые данные от МЧС - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Мазутное загрязнение в Крыму и на Кубани - новые данные от МЧС

270 тонн загрязненного песка и грунта вывезли с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом в... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T16:51

2025-01-09T16:51

2025-01-09T16:58

новости

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

крым

кубань

александр куренков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 270 тонн загрязненного песка и грунта вывезли с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава МЧС России Александр Куренков, а также привел информацию о мерах по ликвидации ЧС на территории Севастополя, Кубани и в Керченском проливе.Мазут в Крыму и на Кубани"В Крыму основные усилия направлены на обследование береговой линии и выявление выбросов мазута. Собрано и вывезено на полигон свыше 270 тонн загрязненного песка и грунта для дальнейшей утилизации… В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве", - сообщил Куренков.Группировка сил, задействованных в ликвидации последствий разлива в Крыму и Севастополе составляет более тысячи человек и 136 единиц техники. Всего же, по словам министра, побережье очищают более восьми тысяч человек и свыше 800 единиц техники на полуострове и на территории Краснодарского края, где ситуация складывается наиболее тяжелым образом."Здесь выявлены места выхода мазута на берег от Анапы до Темрюкского района. Определены шесть основных участков проведения работ общей протяженностью 63 км. На берегу собраны свыше 139 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, который в дальнейшем будет подвергать очистке с целью вторичного использования. Несмотря на то, что на береговой линии основной объем мазута собран, в результате сильного ветра и нагонной воны почти ежедневно фиксируем повторные локальные выбросы мазута на берег, которые ликвидируются", - обозначил министр ситуацию на Кубани.Работы в Керченском проливе"В акватории Керченского пролива подразделениями Морспасслужбы за прошедший период обследовано свыше 1,5 тыс. квадратных км, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости, в непосредственной близости от береговой линии, в том числе в порту Анапы, с использованием сорбента обработано более 38 тыс. квадратных метров акватории, собрано свыше 14 тонн нефтепродуктов", - продолжил глава чрезвычайного ведомства.По его совам, на отдельных участках установлены боновые заграждения, в том числе, вокруг кормовой части одного из потерпевших крушение танкеров. Сейчас на месте крушения продолжаются постоянные мониторинги с привлечением водолазов и управляемых подводных аппаратов.Также, по его словам, мазутные пятна обнаружены вдоль береговой линии острова Тузла в районе Крымского моста - здесь работы проводятся силами Минтранса Росси.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берегаВыбросы мазута обнаружены в Черноморском районе КрымаВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута

https://crimea.ria.ru/20250109/putin-poruchil-sozdat-federalnyy-shtab-po-likvidatsii-razliva-mazuta-1143200461.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, кубань, александр куренков