https://crimea.ria.ru/20250109/vybrosy-mazuta-obnaruzheny-v-chernomorskom-rayone-kryma-1143195170.html

Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма

Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма

В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T15:04

2025-01-09T15:04

2025-01-09T15:05

александр дудинов

новости крыма

черноморский район

крым

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава местной администрации Александр Дудинов.По словам главы района, единичные выбросы обнаружены только на побережье Знаменского. Все профильные службы приступили к сбору загрязненного грунта.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки 8 января в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом.Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма с 8 января.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

черноморский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудинов, новости крыма, черноморский район, крым, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море