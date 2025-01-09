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Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:04
2025-01-09T15:05
александр дудинов
новости крыма
черноморский район
крым
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава местной администрации Александр Дудинов.По словам главы района, единичные выбросы обнаружены только на побережье Знаменского. Все профильные службы приступили к сбору загрязненного грунта.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки 8 января в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом.Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма с 8 января.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
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РИА Новости Крым
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александр дудинов, новости крыма, черноморский район, крым, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма

В Черноморском районе Крыма обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом – власти

15:04 09.01.2025 (обновлено: 15:05 09.01.2025)
 
© Глава администрации Черноморского района Республики КрымВыбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
© Глава администрации Черноморского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава местной администрации Александр Дудинов.

"На побережье в районе села Знаменское обнаружены единичные небольшие участки, загрязненные мазутом. Сейчас лично объезжаю береговую линию. Ситуация под контролем", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы района, единичные выбросы обнаружены только на побережье Знаменского. Все профильные службы приступили к сбору загрязненного грунта.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки 8 января в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма с 8 января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Александр ДудиновНовости КрымаЧерноморский районКрымЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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