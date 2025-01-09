Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом – власти
15:04 09.01.2025 (обновлено: 15:05 09.01.2025)
© Глава администрации Черноморского района Республики КрымВыбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
© Глава администрации Черноморского района Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В расположенном на западном побережье Крыма Черноморском районе обнаружены небольшие очаги загрязнения мазутом, ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава местной администрации Александр Дудинов.
"На побережье в районе села Знаменское обнаружены единичные небольшие участки, загрязненные мазутом. Сейчас лично объезжаю береговую линию. Ситуация под контролем", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы района, единичные выбросы обнаружены только на побережье Знаменского. Все профильные службы приступили к сбору загрязненного грунта.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что за сутки 8 января в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма с 8 января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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