https://crimea.ria.ru/20250114/fsb-predotvratila-terakt-kieva-s-ispolzovaniem-toksichnykh-veschestv-1143316866.html

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости Крым, 14.01.2025

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T09:05

2025-01-14T09:05

2025-01-14T09:13

россия

ярославская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.В результате спецоперации задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Он планировал их залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия, отметили в ведомстве.По данным спецслужбы, деятельность задержанного координировалась с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры. Это подтверждается информацией в изъятых у него средств связи.Ранее Следком РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКиев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу

россия

ярославская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости