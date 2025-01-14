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ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости Крым, 14.01.2025
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T09:05
2025-01-14T09:05
2025-01-14T09:13
россия
ярославская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.В результате спецоперации задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Он планировал их залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия, отметили в ведомстве.По данным спецслужбы, деятельность задержанного координировалась с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры. Это подтверждается информацией в изъятых у него средств связи.Ранее Следком РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКиев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
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россия, ярославская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников оборонного предприятия под Ярославлем
09:05 14.01.2025 (обновлено: 09:13 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила запланированный Украиной теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", - говорится в сообщении.
В результате спецоперации задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Он планировал их залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия, отметили в ведомстве.
По данным спецслужбы, деятельность задержанного координировалась с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры. Это подтверждается информацией в изъятых у него средств связи.
Ранее Следком РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.
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