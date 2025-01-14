https://crimea.ria.ru/20250114/ogranicheniya-na-polety-vvedeny-v-shesti-aeroportakh-rossii-1143328153.html

Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России

Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России

В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T11:04

2025-01-14T11:04

2025-01-14T11:08

росавиация

аэропорт

авиация

безопасность

ижевск

уфа

саратов

нижнекамск

тамбов

калуга

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация.Около шести утра ограничения были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Прием и выпуск воздушных судов также приостановили в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Уфы.Позже в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова прием и выпуск судов возобновили."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркнули в Росавиации.Во вторник беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую, Тамбовскую, Ростовскую, Орловскую области и Татарстан. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак. Над Тульской областью в течение ночи были уничтожены 16 беспилотников, повреждены жилые дома и автомобили. Также над Ростовской областью в течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Над Орловской областью уничтожили 17 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, аэропорт, авиация, безопасность, ижевск, уфа, саратов, нижнекамск, тамбов, калуга, казань, новости