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Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России
Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России
В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T11:04
2025-01-14T11:08
росавиация
аэропорт
авиация
безопасность
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уфа
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тамбов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация.Около шести утра ограничения были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Прием и выпуск воздушных судов также приостановили в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Уфы.Позже в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова прием и выпуск судов возобновили."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркнули в Росавиации.Во вторник беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую, Тамбовскую, Ростовскую, Орловскую области и Татарстан. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак. Над Тульской областью в течение ночи были уничтожены 16 беспилотников, повреждены жилые дома и автомобили. Также над Ростовской областью в течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Над Орловской областью уничтожили 17 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, аэропорт, авиация, безопасность, ижевск, уфа, саратов, нижнекамск, тамбов, калуга, казань, новости
Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России

В шести аэропортах России во вторник введены ограничения на полеты

11:04 14.01.2025 (обновлено: 11:08 14.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация.
"Временные ограничения в аэропортах на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов", - объясняют причину в Росавиации.
Около шести утра ограничения были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Прием и выпуск воздушных судов также приостановили в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Уфы.
Позже в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова прием и выпуск судов возобновили.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркнули в Росавиации.
Во вторник беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую, Тамбовскую, Ростовскую, Орловскую области и Татарстан. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак. Над Тульской областью в течение ночи были уничтожены 16 беспилотников, повреждены жилые дома и автомобили. Также над Ростовской областью в течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Над Орловской областью уничтожили 17 украинских БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РосавиацияАэропортАвиацияБезопасностьИжевскУфаСаратовНижнекамскТамбовКалугаКазаньНовости
 
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