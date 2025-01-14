Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России
В шести аэропортах России во вторник введены ограничения на полеты
11:04 14.01.2025 (обновлено: 11:08 14.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолеты в аэропорту
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В шести аэропортах России во вторник ввели ограничения на прием и выпуск воздушны судов. Об этом сообщает Росавиация.
"Временные ограничения в аэропортах на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов", - объясняют причину в Росавиации.
Около шести утра ограничения были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Прием и выпуск воздушных судов также приостановили в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Уфы.
Позже в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова прием и выпуск судов возобновили.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - подчеркнули в Росавиации.
Во вторник беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую, Тамбовскую, Ростовскую, Орловскую области и Татарстан. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак. Над Тульской областью в течение ночи были уничтожены 16 беспилотников, повреждены жилые дома и автомобили. Также над Ростовской областью в течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Над Орловской областью уничтожили 17 украинских БПЛА.
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