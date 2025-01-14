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Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области
Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области
Средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T08:44
2025-01-14T08:44
орловская область
андрей клычков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Губернатор уточнил, что на местах происшествий работают оперативные службы.В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Повреждены жилые дома и автомобили.Также атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской областиДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
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РИА Новости Крым
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орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости
Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области

Над Орловской областью сбили 17 беспилотников – губернатор

08:44 14.01.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке – сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на местах происшествий работают оперативные службы.
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.
Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.
14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Повреждены жилые дома и автомобили.
Также атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников.
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Орловская областьАндрей КлычковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОБезопасностьНовости
 
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