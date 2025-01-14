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Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области

Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области

Средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T08:44

2025-01-14T08:44

2025-01-14T08:44

орловская область

андрей клычков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Губернатор уточнил, что на местах происшествий работают оперативные службы.В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Повреждены жилые дома и автомобили.Также атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской областиДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

орловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости