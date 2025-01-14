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Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант
Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант
Во вторник в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T08:12
2025-01-14T08:17
саратов
саратовская область
энгельс
образование в россии
школа
дети
общество
беспилотник (бпла, дрон)
новости
роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Утром в Энгельсе БПЛА атаковал промышленное предприятие. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, экстренные службы области приведены в полную готовность.Как сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев, такое решение связано с угрозой атаки беспилотников."В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме", - уточнил Исаев в Telegram-канале.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.В ночь на 10 января под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Тульскую область – что известноВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеровВоронеж и пригород атакованы БПЛА
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РИА Новости Крым
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саратов, саратовская область, энгельс, образование в россии, школа, дети, общество, беспилотник (бпла, дрон), новости, роман бусаргин
Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант

В Саратове и Энгельсе занятия в школах пройдут дистанционно из-за угрозы ударов БПЛА

08:12 14.01.2025 (обновлено: 08:17 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота школы на дистанционке
Работа школы на дистанционке - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Утром в Энгельсе БПЛА атаковал промышленное предприятие. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, экстренные службы области приведены в полную готовность.
"Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев, такое решение связано с угрозой атаки беспилотников.
"В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме", - уточнил Исаев в Telegram-канале.
8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.
10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.
В ночь на 10 января под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.
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