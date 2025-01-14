https://crimea.ria.ru/20250114/shkolnikov-saratova-i-engelsa-uveli-na-distant-1143315548.html

Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант

Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант

Во вторник в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T08:12

2025-01-14T08:12

2025-01-14T08:17

саратов

саратовская область

энгельс

образование в россии

школа

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общество

беспилотник (бпла, дрон)

новости

роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Утром в Энгельсе БПЛА атаковал промышленное предприятие. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, экстренные службы области приведены в полную готовность.Как сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев, такое решение связано с угрозой атаки беспилотников."В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме", - уточнил Исаев в Telegram-канале.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.В ночь на 10 января под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Тульскую область – что известноВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеровВоронеж и пригород атакованы БПЛА

саратов

саратовская область

энгельс

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, саратовская область, энгельс, образование в россии, школа, дети, общество, беспилотник (бпла, дрон), новости, роман бусаргин