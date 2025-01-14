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В Москве простились с Евгенией Добровольской - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Москве простились с Евгенией Добровольской
В Москве простились с Евгенией Добровольской - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Москве простились с Евгенией Добровольской
В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с ведущей актрисой театра Евгенией Добровольской, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T12:55
2025-01-14T12:55
евгения добровольская
утраты
искусство
культура
театр
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с ведущей актрисой театра Евгенией Добровольской, пишет РИА Новости.Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет 10 января.Проводить артистку в последний путь пришли спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актеры Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие. Гроб с телом актрисы вынесли из театра под аплодисменты ее коллег и поклонников.Отпевание состоится в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13 часов по московскому времени. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Известная по ролям Нины Заречной в чеховской "Чайке", Софьи и Лизы в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Марины Мнишек в пьесе "Борис Годунов" Александра Пушкина, Арманды Бежар в "Кабале святош" Михаила Булгакова и другим. С 1983 года снималась в кино. Всего в фильмографии актрисы более шестидесяти работ в полнометражном кино и более тридцати – в сериалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
евгения добровольская, утраты, искусство , культура, театр, москва
В Москве простились с Евгенией Добровольской

Прощание с актрисой Евгенией Добровольской прошло в МХТ имени Чехова в Москве

12:55 14.01.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актрисой Евгенией Добровольской
Церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с ведущей актрисой театра Евгенией Добровольской, пишет РИА Новости.
Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет 10 января.
Проводить артистку в последний путь пришли спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актеры Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие. Гроб с телом актрисы вынесли из театра под аплодисменты ее коллег и поклонников.
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской
Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской
Отпевание состоится в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13 часов по московскому времени. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Народная артистка Российской Федерации Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Известная по ролям Нины Заречной в чеховской "Чайке", Софьи и Лизы в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Марины Мнишек в пьесе "Борис Годунов" Александра Пушкина, Арманды Бежар в "Кабале святош" Михаила Булгакова и другим. С 1983 года снималась в кино. Всего в фильмографии актрисы более шестидесяти работ в полнометражном кино и более тридцати – в сериалах.
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Евгения ДобровольскаяУтратыИскусствоКультураТеатрМосква
 
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