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Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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https://crimea.ria.ru/20250114/proizvedenie-naivnogo-iskusstva-ekspert-o-finalnoy-rechi-baydena-1143328324.html
Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена
Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена
Финальную речь действующего президента США Джо Байдена стоит оценивать как "произведение наивного искусства", его ментальные проблемы стали очевидной легендой... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T11:15
2025-01-14T11:15
эксклюзивы риа новости крым
александр асафов
мнения
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. Финальную речь действующего президента США Джо Байдена стоит оценивать как "произведение наивного искусства", его ментальные проблемы стали очевидной легендой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Накануне Байден выступил с финальной речью по вопросам внешней политики. Она длилась чуть менее 30 минут, уходящий глава Белого дома затронул темы конфликта на Украине и ядерной конфронтации с Россией.По словам Асафова, "ментальные проблемы действующего президента стали фактически очевидной легендой". И то, что прозвучало в его финальной речи, "излишне подчеркнуло то, что Байден не до конца понимает не только то, где он находится, но и что происходит в мире".Несмотря на противоречия, окружение Байдена "оптимистично восприняло это подведение итогов", отметил Асафов."Наверное, в такой ситуации это единственное, что можно выжать из старика, вооруженного целыми двумя телесуфлерами, с которыми он все равно не справился", - отметил эксперт.Это, по его словам, переворачивает определенную страницу в американской политической истории. Асафов отметил, что режим и курс Байдена – это "не сам немощный старик с очевидными нарушениями", а определенная группа представителей интересов политических и финансово-промышленных групп. Эта группа, по мнению эксперта, руководит страной, вводит новые санкции и пытается осложнить жизнь своему последующему президенту.Политолог отметил, что она "умеренно эффективно" справлялась с выполнением своих задач, несмотря на очевидные провалы во внутренней и внешней политике, ряд ошибочных суждений и завышенных ожиданий.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заметила, что Байден в своей финальной речи по сути сознался в осознанной провокации. По ее словам, администрация Байдена "знала, что подталкивает мир к пропасти и разжигала конфликт".Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщал, что масштабные санкции против российского энергосектора администрация американских демократов ввела для того, чтобы навредить США и оставить президенту Дональду Трампу "тяжелое наследство".Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели масштабные санкции против энергосектора РоссииКак американские санкции повлияют на энергосектор РоссииПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр асафов, мнения, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире
Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена

Байден не до конца понимает происходящее в мире – мнение

11:15 14.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. Финальную речь действующего президента США Джо Байдена стоит оценивать как "произведение наивного искусства", его ментальные проблемы стали очевидной легендой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.
Накануне Байден выступил с финальной речью по вопросам внешней политики. Она длилась чуть менее 30 минут, уходящий глава Белого дома затронул темы конфликта на Украине и ядерной конфронтации с Россией.
По словам Асафова, "ментальные проблемы действующего президента стали фактически очевидной легендой". И то, что прозвучало в его финальной речи, "излишне подчеркнуло то, что Байден не до конца понимает не только то, где он находится, но и что происходит в мире".
"Все заметили и "улучшенное водоснабжение", которое привело к пожарам в Лос-Анджелесе, и то, что "Россия не приобрела новых территорий и терпит поражение на поле боя", и ряд других очевидных реальностей и противоречий. В том числе и судорожный поиск графика вывода войск из Афганистана по карманам", - перечислил политолог.
Несмотря на противоречия, окружение Байдена "оптимистично восприняло это подведение итогов", отметил Асафов.
"Наверное, в такой ситуации это единственное, что можно выжать из старика, вооруженного целыми двумя телесуфлерами, с которыми он все равно не справился", - отметил эксперт.
Это, по его словам, переворачивает определенную страницу в американской политической истории. Асафов отметил, что режим и курс Байдена – это "не сам немощный старик с очевидными нарушениями", а определенная группа представителей интересов политических и финансово-промышленных групп. Эта группа, по мнению эксперта, руководит страной, вводит новые санкции и пытается осложнить жизнь своему последующему президенту.
Политолог отметил, что она "умеренно эффективно" справлялась с выполнением своих задач, несмотря на очевидные провалы во внутренней и внешней политике, ряд ошибочных суждений и завышенных ожиданий.

"Если комментировать последнюю речь Байдена, я предлагаю отнестись к ней как к произведению определенного наивного искусства, есть такой жанр, и не оценивать ее с точки зрения содержания, а лишь посмотреть, как очень пожилой человек пытается разговаривать, и его за это нужно похвалить", - сыронизировал эксперт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заметила, что Байден в своей финальной речи по сути сознался в осознанной провокации. По ее словам, администрация Байдена "знала, что подталкивает мир к пропасти и разжигала конфликт".
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщал, что масштабные санкции против российского энергосектора администрация американских демократов ввела для того, чтобы навредить США и оставить президенту Дональду Трампу "тяжелое наследство".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр АсафовМненияДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАПолитикаВ мире
 
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