Рейтинг@Mail.ru
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250114/chto-zhdet-promyshlennost-kryma-v-blizhayshie-gody-plany-i-vozmozhnosti-1143326458.html
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T10:35
2025-01-14T10:35
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
промышленность в крыму
минпромполитики крыма
анушаван агаджанян
экономика крыма
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143326338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35d93f8cc5b606a50eafdc47bcc8dc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Как работают промышленные предприятия КрымаПо словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работют более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности."Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции", – сказал министр.К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая 1/3 поступлений в консолидированный бюджет республики, заметил он. "Это сегодня сердце нашей экономики", – оценил министр роль промышленности для республики.Он отметил, что у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелируется с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года. И сегодня "ряд мероприятий предусматривает действительно амбициозные цели", подчеркнул Агаджанян.Как будут развивать промышленность республикиСейчас в отрасли промышленности республики заняты 62 тысячи крымчан, добавил он. И их будет больше, поскольку число предприятий отрасли продолжит увеличиваться."Важно также создавать новые промышленные предприятия и работать над инвестиционными нишами, которые востребованы у нас в республике", – сказал Агаджанян.Среди таких ниш, по его словам, ­собственное производство строительных материалов, которых в Крыму большой дефицит.Он привел в пример Бахчисарайский цементный завод, "который в прошлом году побил все рекорды по производству цемента". По словам Агаджаняна, этого удалось добиться благодаря как доставке сырья в Крым, так и использования внутреннего."Вместе с тем, благодаря тому, что производится цемент, есть ряд сопутствующих продуктов, строительных материалов, которые мы можем здесь производить. Это и сухие смеси, и штукатурка. Сегодня прорабатываем вопрос по строительству в республике нового завода газобетона, гипсокартона", – добавил Агаджанян.Также важными являются операционные цепочки между малыми и крупными промышленными предприятиями, отметил он. Помогать дальнейшему развитию отрасли в целом и открытию новых предприятий будет промышленная инфраструктура, которая сегодня создается в регионе, подчеркнул министр.Это и Феодосийский индустриальный парк, и Джанкойский машиностроительный завод, который первый попал в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для получения дополнительных мер поддержки.По словам Агаджаняна, министерством уже проведен "анализ того, что в Крыму потребляют и что производят, и составлено так называемое "промышленное меню региона". На его основе, в частности, будет привлекаться инвестор, который "сегодня приходит в любую отрасль Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143326338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a10d1570b31b96eead429eda6593f0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, промышленность в крыму, минпромполитики крыма, анушаван агаджанян, экономика крыма, инвестиции, видео
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности

В Крыму системообразующие промышленные предприятия загружены на 100% – минпром

10:35 14.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.

Как работают промышленные предприятия Крыма

По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работют более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности.
"Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции", – сказал министр.
К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая 1/3 поступлений в консолидированный бюджет республики, заметил он. "Это сегодня сердце нашей экономики", – оценил министр роль промышленности для республики.
Он отметил, что у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелируется с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года. И сегодня "ряд мероприятий предусматривает действительно амбициозные цели", подчеркнул Агаджанян.
"В прошлом году по итогам мы вышли где-то на 102% индекса промышленного производства. В этом году ставим цели на увеличение доли выпуска продукции и показатель 104%", – заявил министр.

Как будут развивать промышленность республики

Сейчас в отрасли промышленности республики заняты 62 тысячи крымчан, добавил он. И их будет больше, поскольку число предприятий отрасли продолжит увеличиваться.
"Важно также создавать новые промышленные предприятия и работать над инвестиционными нишами, которые востребованы у нас в республике", – сказал Агаджанян.
Среди таких ниш, по его словам, ­собственное производство строительных материалов, которых в Крыму большой дефицит.
"Строительный комплекс в Республике Крым показал более 1 миллиона квадратных метров введенного в эксплуатацию недвижимого имущества. Вместе с тем, если проанализировать строительные материалы, которые были для этих строек использованы, в основном они с материка. И очень важно, чтобы мы локализовали производство здесь. Соответствующая сырьевая база позволяет это делать", – заявил министр.
Он привел в пример Бахчисарайский цементный завод, "который в прошлом году побил все рекорды по производству цемента". По словам Агаджаняна, этого удалось добиться благодаря как доставке сырья в Крым, так и использования внутреннего.
"Вместе с тем, благодаря тому, что производится цемент, есть ряд сопутствующих продуктов, строительных материалов, которые мы можем здесь производить. Это и сухие смеси, и штукатурка. Сегодня прорабатываем вопрос по строительству в республике нового завода газобетона, гипсокартона", – добавил Агаджанян.
Также важными являются операционные цепочки между малыми и крупными промышленными предприятиями, отметил он. Помогать дальнейшему развитию отрасли в целом и открытию новых предприятий будет промышленная инфраструктура, которая сегодня создается в регионе, подчеркнул министр.
Это и Феодосийский индустриальный парк, и Джанкойский машиностроительный завод, который первый попал в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для получения дополнительных мер поддержки.
По словам Агаджаняна, министерством уже проведен "анализ того, что в Крыму потребляют и что производят, и составлено так называемое "промышленное меню региона". На его основе, в частности, будет привлекаться инвестор, который "сегодня приходит в любую отрасль Крыма".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаПромышленность в КрымуМинпромполитики КрымаАнушаван АгаджанянЭкономика КрымаИнвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена
11:04Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России
10:54Теракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент
10:44В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салон
10:35Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
10:06Сотрудник "Крымэнерго" оштрафован за опасные трансформаторные камеры
09:50Ликвидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу
09:43Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск
09:13Часть Севастополя во вторник обесточена
09:05ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
08:44Массированная атака беспилотников отражена в Орловской области
08:37140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года
08:27Гирлянда сожгла частный дом в Крыму
08:12Школьников Саратова и Энгельса увели на дистант
08:01Как новогодние елки послужат людям и животным после переработки
07:58Беспилотник атаковал Казань
07:43Пожар в военном госпитале в Туле локализован
07:18Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США
06:54В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазута
06:30В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
Лента новостейМолния