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Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T10:35
2025-01-14T10:35
2025-01-14T10:35
радио "спутник в крыму"
крым
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анушаван агаджанян
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инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Как работают промышленные предприятия КрымаПо словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работют более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности."Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции", – сказал министр.К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая 1/3 поступлений в консолидированный бюджет республики, заметил он. "Это сегодня сердце нашей экономики", – оценил министр роль промышленности для республики.Он отметил, что у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелируется с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года. И сегодня "ряд мероприятий предусматривает действительно амбициозные цели", подчеркнул Агаджанян.Как будут развивать промышленность республикиСейчас в отрасли промышленности республики заняты 62 тысячи крымчан, добавил он. И их будет больше, поскольку число предприятий отрасли продолжит увеличиваться."Важно также создавать новые промышленные предприятия и работать над инвестиционными нишами, которые востребованы у нас в республике", – сказал Агаджанян.Среди таких ниш, по его словам, собственное производство строительных материалов, которых в Крыму большой дефицит.Он привел в пример Бахчисарайский цементный завод, "который в прошлом году побил все рекорды по производству цемента". По словам Агаджаняна, этого удалось добиться благодаря как доставке сырья в Крым, так и использования внутреннего."Вместе с тем, благодаря тому, что производится цемент, есть ряд сопутствующих продуктов, строительных материалов, которые мы можем здесь производить. Это и сухие смеси, и штукатурка. Сегодня прорабатываем вопрос по строительству в республике нового завода газобетона, гипсокартона", – добавил Агаджанян.Также важными являются операционные цепочки между малыми и крупными промышленными предприятиями, отметил он. Помогать дальнейшему развитию отрасли в целом и открытию новых предприятий будет промышленная инфраструктура, которая сегодня создается в регионе, подчеркнул министр.Это и Феодосийский индустриальный парк, и Джанкойский машиностроительный завод, который первый попал в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для получения дополнительных мер поддержки.По словам Агаджаняна, министерством уже проведен "анализ того, что в Крыму потребляют и что производят, и составлено так называемое "промышленное меню региона". На его основе, в частности, будет привлекаться инвестор, который "сегодня приходит в любую отрасль Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым
. Все системообразующие предприятия промышленного комплекса Республики Крым загружены на 100%, успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.
Как работают промышленные предприятия Крыма
По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работют более 1000 промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности.
"Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции", – сказал министр.
К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая 1/3 поступлений в консолидированный бюджет республики, заметил он. "Это сегодня сердце нашей экономики", – оценил министр роль промышленности для республики.
Он отметил, что у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелируется с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года. И сегодня "ряд мероприятий предусматривает действительно амбициозные цели", подчеркнул Агаджанян.
"В прошлом году по итогам мы вышли где-то на 102% индекса промышленного производства. В этом году ставим цели на увеличение доли выпуска продукции и показатель 104%", – заявил министр.
Как будут развивать промышленность республики
Сейчас в отрасли промышленности республики заняты 62 тысячи крымчан, добавил он. И их будет больше, поскольку число предприятий отрасли продолжит увеличиваться.
"Важно также создавать новые промышленные предприятия и работать над инвестиционными нишами, которые востребованы у нас в республике", – сказал Агаджанян.
Среди таких ниш, по его словам, собственное производство строительных материалов, которых в Крыму большой дефицит.
"Строительный комплекс в Республике Крым показал более 1 миллиона квадратных метров введенного в эксплуатацию недвижимого имущества. Вместе с тем, если проанализировать строительные материалы, которые были для этих строек использованы, в основном они с материка. И очень важно, чтобы мы локализовали производство здесь. Соответствующая сырьевая база позволяет это делать", – заявил министр.
Он привел в пример Бахчисарайский цементный завод, "который в прошлом году побил все рекорды по производству цемента". По словам Агаджаняна, этого удалось добиться благодаря как доставке сырья в Крым, так и использования внутреннего.
"Вместе с тем, благодаря тому, что производится цемент, есть ряд сопутствующих продуктов, строительных материалов, которые мы можем здесь производить. Это и сухие смеси, и штукатурка. Сегодня прорабатываем вопрос по строительству в республике нового завода газобетона, гипсокартона", – добавил Агаджанян.
Также важными являются операционные цепочки между малыми и крупными промышленными предприятиями, отметил он. Помогать дальнейшему развитию отрасли в целом и открытию новых предприятий будет промышленная инфраструктура, которая сегодня создается в регионе, подчеркнул министр.
Это и Феодосийский индустриальный парк, и Джанкойский машиностроительный завод, который первый попал в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для получения дополнительных мер поддержки.
По словам Агаджаняна, министерством уже проведен "анализ того, что в Крыму потребляют и что производят, и составлено так называемое "промышленное меню региона". На его основе, в частности, будет привлекаться инвестор, который "сегодня приходит в любую отрасль Крыма".
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